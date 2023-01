Poważny wypadek na południu kraju

Na południu kraju doszło dziś do wypadku samochodowego, w wyniku którego do szpitala przetransportowano dziewięć osób. Do zdarzenia doszło około godziny 14:00, na drodze Suðurlandsvegur w pobliżu Öldulón i Fagurhólsmýri, na południe od lodowca Öræfajökull, gdzie zderzyły się ze sobą samochód osobowy i jeep. W obydwu pojazdach znajdowało się łącznie dziewięć osób.

W ogłoszeniu policji z południa kraju podano, że cała dziewiątka zostanie przetransportowana do Reykjavíku drogą lotniczą. Na szczęście żaden z poszkodowanych, nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.

Ásgeir Erlendsson, rzecznik prasowy Straży Przybrzeżnej, potwierdził w rozmowie z agencją prasową, że dwa helikoptery straży przybrzeżnej mają przybyć do Reykjavíku o godzinie 18:00. Sześć osób, ma zostać przetransportowanych helikopterami, które wystartowały.

Następnie samolot straży, który poleciał do Höfn, ma przetransportować trzy kolejne osoby. Według Ásgeira niezwykle rzadko zdarza się, aby dwa helikoptery i samolot były angażowane do tego samego wezwania.

W momencie kiedy doszło do wypadku, na drodze było dużo lodu i z powodu zdarzenia ruch na Suðurlandsvegur został wstrzymany. Według informacji zamieszczonych na stronie Zarządu Dróg droga nadal jest zamknięta.