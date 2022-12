Spłonął budynek z przepompownią gorącej wody w Mosfellsveit

W jednym z budynków należących do elektrowni geotermalnej Veitur, która dostarcza gorącą wodę do obszaru stołecznego, minionej nocy wybuchł pożar. W związku z tym wstrzymano tymczasowo eksploatację odwiertu. Oczekuje się, że będzie to miało wpływ na ciśnienie gorącej wody w niektórych dzielnicach.

Odwiert o nazwie MG-29 znajduje się w Reykjahlíð w Mosfellsveit i jest jednym z dwunastu odwiertów należących do Veitur na tym obszarze. Jest to duży i potężny odwiert, który dostarcza około 300 metrów sześciennych gorącej wody o temperaturze 93 stopni na godzinę.

Jedenaście innych odwiertów, które są obecnie eksploatowane na tym obszarze, dostarcza około 2700 m3 na godzinę, ale dla porównania jest to ilość podobna do Laugardalslaug.

„Oczywiste jest, że jest to dla nas duża strata i wielka sprawa w tym zimnym sezonie. Jest to duży i potężny odwiert i przepompownia, która jest ważna w pozyskiwaniu ciepłej wody. Biorąc pod uwagę prognozy pogody na najbliższe dni wydaje nam się, że nie będziemy musieli dokonywać żadnych cięć, ale jeśli warunki pogodowe ponownie się pogorszą, być może będziemy musieli zmniejszyć przesył dla największych użytkowników. Zajmiemy się sytuacją po weekendzie i poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej” – mówi Sólrún Kristjánsdóttir, dyrektor zarządzający Veitur.

Gorąca woda jest obecnie bardzo często używana, co może spowodować spadek ciśnienia ciepłej wody w niektórych obszarach.

Ciepła woda wykorzystywana w regionie stołecznym pochodzi z jednej strony z obszarów w Mosfellsbær i Reykjavíku (Laugarnes i Ellídaárdal), a z drugiej strony z elektrowni w Nesjavellir i Hellisheði.