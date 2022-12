Jólamolar Vísis munu birtast reglulega fram að jólum. Þar fáum við að kynnast þjóðþekktum einstaklingum í nýju ljósi og komast að því hvað það er sem kemur þeim í jólagírinn. Jólamolunum er ekki síður ætlað að koma lesendum Vísis í hið eina sanna hátíðarskap.

Hvort myndirðu skilgreina þig sem Elf eða The Grinch?

„Elf, að sjálfsögðu. Ég elska jólin og allt sem þeim tengist. Mér finnst fátt betra en að liggja uppi í sófa og lesa í birtunni frá jólatrénu.“

Hver er þín uppáhalds jólaminning?

„Æskujólin með fjölskyldunni, þær minningar eru mjög hlýjar. Og svo auðvitað öll jól með börnunum mínum, því jólin eru hátíð barnanna.“

Ragnar Jónasson er mikið jólabarn og finnst fátt betra en að liggja uppi í sófa og lesa í birtunni frá jólatrénu. aðsend

Hver er eftirminnilegasta jólagjöf sem þú hefur fengið?

„Gjafir sem dætur mínar búa til og gefa mér.“

Hver er versta jólagjöf sem þú hefur fengið?

„Allar jólagjafir eru gefnar af góðum hug, svo ég hef aldrei fengið slæma gjöf.“

Hver er uppáhalds jólahefðin þín?

„Að lesa bók á jólanótt. Ég sofna undantekningarlaust út frá jólabókinni, en það er hluti af sjarmanum.“

Hvert er þitt uppáhalds jólalag?

„Flest gömlu, góðu bandarísku jólalögin. Ég gæti talið upp nánast óteljandi mörg lög, en nefni kannski sem dæmi Bing Crosby að syngja Let It Snow eða White Christmas, Sinatra og The Christmas Waltz, Dinah Washington - Ole Santa, eða Ella Fitzgerald - The Christmas Song.“

Hver er þín uppáhalds jólamynd?

„Ansi margar, en ég get nefnt nokkrar sem ég get horft á aftur og aftur. Það eru tvær svarthvítar, Christmas in Connecticut frá 1945 og The Man Who Came to Dinner frá 1942. Svo auðvitað Die Hard, sem er líklega ein besta kvikmynd allra tíma.“

Hvað borðar þú á aðfangadag?

„Alltaf hamborgarhrygg.“

Hvers óskar þú þér í jólagjöf í ár?

„Það eina sem mig langar í um jólin eru bækur. Sumar kaupi ég sjálfur, til að eiga örugglega eitthvað gott að lesa. Í rauninni þarf ég bara eina jólagjöf á hverju ári, góða bók.“

Hvað er það sem hringir inn jólin fyrir þér?

„Að hlusta á fyrsta jólalagið í nóvember (eða fyrr) og reyna að spila uppáhalds jólalögin mín á píanó; lykt af hangikjöti; jólasnjórinn; malt og appelsín, konfekt og jólabók.“

Er eitthvað skemmtilegt á döfinni hjá þér núna fyrir jólin?

„Við Katrín Jakobsdóttir höfum reynt eftir bestu getu að fylgja eftir bókinni sem við tókum upp á því að skrifa saman, þannig að aðventan hefur verið dálítið óvenjuleg, en skemmtileg. Það getur hins vegar oft verið þrautin þyngri að finna lausan tíma í dagatali forsætisráðherra fyrir bókastúss, en þegar það tekst þá skemmtum við okkur vel og vonandi aðrir líka.“