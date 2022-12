Przymrozki w całym kraju

Najbliższe dni będą dość chłodne, informuje Islandzkie Biuro Meteorologiczne. Na północy i wschodzie kraju można spodziewać się sztormów, a w innych częściach kraju spodziewane jest częściowe zachmurzenie.

Temperatura będzie utrzymywać się na poziomie od 0 do - 10 stopni, najłagodniejsza temperatura będzie na wybrzeżu.

Siła wiatru będzie wahać się od pięciu do dziesięciu metrów na sekundę, a wzdłuż wschodniego wybrzeża podmuchy mogą dochodzić do 13 m/s, a miejscami do 15 m/s.

W ten weekend pogoda na zachodzie i południu będzie umiarkowana, natomiast na północy i wschodzie będzie pochmurno i wietrznie.