Þau Marín og Óli Jóels ætla að snúa bökum saman í streymi Gameverunnar í kvöld. Saman ætla þau að mæta myrkrinu í samvinnuleiknum The Devil in Me.

Streymi Gameverunnar hefst klukkan níu í kvöld og fylgjast má með því á Twitchrás GameTíví hér að neðan.