Jólaviðburðir hafa verið í algjöru lágmarki síðustu tvö ár sökum heimsfaraldurs. Jogginggallinn var því einkennisklæðnaður ansi margra í desember eins og aðra mánuði í heimsfaraldri.

Nú heyra samkomutakmarkanir, „jólakúlur“ og jólaboð á Zoom hins vegar sögunni til. Jólahald er loksins með eðlilegum hætti og því er fullt tilefni til þess að gefa jogginggallanum hvíld og finna sér eitthvað fínt til þess að klæðast um hátíðirnar.

Sér minna af kjólum í ár

Eva Birna Ormslev er innkaupastjóri Bestseller sem rekur búðirnar Vero Moda, Vila, Jack and Jones, Selected og Name It. Það má því með sanni segja að hún lifi og hrærist í tískubransanum. Eva er sjálf með einstaklega fallegan stíl og er alltaf með puttann á púlsinum er viðkemur tísku.

Hvað verður heitast í jólatískunni í ár?

„Það sem mér finnst sérstaklega áberandi eru glimmer og pallíettur eins og síðustu ár. Mér finnst alltaf gaman að sjá fallega liti og mér finnst litirnir áberandi í ár. Við erum að sjá minna af kjólum og meira af fallegum buxum, drögtum, pilsum og fallegum toppum.“

Klassík í bland við nýjungar í herratískunni

Þegar kemur að herratískunni segir Eva að köflótt og svört jakkaföt séu klassík sem við munum sjá mikið af þessi jólin líkt og áður en þó í bland við fjölbreyttari nýjungar.

„Við sjáum svolítið af skrautlegum buxum í alls kyns köflóttum litum. Við erum mikið spurð út í dökkar skyrtur en hingað til hefur hvít skyrta verið aðalmálið. Mér finnst gaman að sjá svolitla fjölbreytni í jakkafötum og við höfum verið að fá tweed buxur, blazer og vesti, axlarbönd og slaufur sem er svolítið í anda Peaky Blinders.“

Rauður stendur alltaf fyrir sínu

Hvaða flík er að þínu mati nauðsynleg í fataskápinn í desember?

„Hlý og góð yfirhöfn, ullarkápa eða frakki, loðjakki og góð peysa.“

Þegar kemur að þeim litum sem verða hvað heitastir þessi jólin segir Eva að svartur, rauður, grænn og brúnn verði áberandi. Þá segir hún að rauði liturinn verði jafnvel áberandi alveg fram á vor.

Eva telur hins vegar að við munum sjá minna af skærum litum og pastel litum, sem hafa verið vinsælir síðustu ár.

Dreymir um grænan pallíettukjól fyrir þessi jól

Aðspurð hvort glimmer og pallíettur eigi einhvern tíman eftir að detta úr tísku segist Eva svo sannarlega vona ekki. Sjálfa dreymir hana um grænan pallíettukjól fyrir þessi jól.

„Ég kollféll alveg fyrir honum þegar ég sá hann fyrst í innkaupum í Danmörku í mars og hef beðið eftir honum síðan þá,“ en Eva segist reyna að kaupa sér nýtt dress fyrir hver einustu jól.

„Síðustu tvö ár var jogginggallinn jólaflíkin og ég held að við getum öll glaðst yfir því að geta klætt okkur upp og fagnað jólunum með vinum og fjölskyldu, farið á hina ýmsu viðburði og gert okkur glaðan dag,“ segir Eva að lokum.