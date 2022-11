Fær ekki að vera hin eina sanna „drottning jólanna“ þrátt fyrir allt

Þegar við heyrum klukkuspilið í upphafi lagsins All I Want for Christmas is You, þá getum við verið nokkuð viss um að jólahátíðin sé að nálgast.

Mariah Carey gaf þetta ódauðlega lag út árið 1994 og hefur það verið eitt vinsælasta jólalag heims allar götur síðan. Laginu hefur til að mynda verið streymt yfir milljarð sinnum á streymisveitunni Spotify. Carey hefur því réttilega margoft verið titluð „drottning jólanna“.

Vildi selja ilmvötn, sólgleraugu og hundaólar undir vörumerkinu

Carey hafði sótt um það að fá titilinn „drottning jólanna“ (e. queen of christmas) sem skráð vörumerki sem hún hefði einkarétt á. Hafði hún í hyggju að selja húðvörur, ilmvötn, sólgleraugu, hundaólar, kókosmjólk og hinn ýmsa varning undir vörumerkinu.

Aðrar tónlistarkonur mótmæltu þessu harðlega og gerðu Carey strax ljóst að hún myndi ekki vera krýnd drottning jólanna án þess að berjast með kjafti og klóm.

Carey lagði hins vegar fram þau rök að þessi titill væri óumflýjanlegur hluti af henni. Þá vitnaði hún í grein Billboard, þar sem sagði að Carey væri „óumdeilanleg drottning jólanna“.

Óhugsandi að aðeins ein kona fengi að vera „drottning jólanna“

Tónlistarkonurnar Elizabeth Chan og Darlene Love voru þær tónlistarkonur sem mómæltu þessu hvað harðast. Chan hefur sjálf notað titilinn „drottning jólanna“ enda hefur hún gefið út yfir þúsund jólalög.

Henni hefur verið líkt við jólasvein, þar sem hún skýtur aðeins upp kollinum í desember mánuði ár hvert með nýja jólatónlist. Tímaritið New Yorker kallaði Chan „drottningu jólanna“ í viðtali árið 2018. Þremur árum síðar gaf hún svo út plötu undir titlinum.

Chan á djúpstæða tenginu við jólin. Hún var sjálf skírð á jóladag og svo skírði hún dóttur sína Noelle sem þýðir jól. Þá segist Chan alltaf hafa kallað ömmu sína „drottningu jólanna“. Chan þótti því óhugsandi að Carey mætti ein kalla sig jóladrottningu.

„Spáið í því hve margar jóladrottningar við gætum farið á mis við“

„Hvort sem það fyrir ömmur að baka jólasmákökur eða sölufólk eða jólamyndir. Það þarf fullt af fólki til þess að vera boðberar jólanna. Fyrir eina manneskju að ætla að eigna sér það er bara rangt,“ sagði Chan í rökstuðningi sínum.

Markmið Chan var þó ekki að eigna sér titilinn sjálf, heldur vildi hún sjá til þess að hver sem er mætti nota hann. Enda fjölmargir tónlistarmenn sem hafa verið kallaðir annað hvort konungar eða drottningar jólanna.

„Þetta snýst ekki um það hver sé drottning jólanna. Þetta snýst um það að Carey ætli sér að einoka titilinn á mjög tilætlunarsaman hátt. Spáið hve margar jóladrottningar við gætum verið að fara á mis við?“

Allir mega vera jóladrottningar

Eftir rökstuðning Chan lítur út fyrir að Carey ætli að láta málið fjara út. Henni gafst tækifæri til þess að svara rökstuðningi Chan, en hún ákvað að gera það ekki. Hún hafði einnig látið á það reyna að fá einkarétt á vörumerkjunum „prinsessa jólanna“ eða „QOC“, sem er skammstöfun fyrir enska titilinn „queen of christmas“, en fékk það ekki heldur í gegn.

„Á morgun verður hverjum sem er frjálst að fara út í bol með áletruninni „drottning jólanna“ og útvarpsstöðvarnar geta útnefnd nýja manneskju „drottningu jólanna“ á hverjum einasta degi, hvort sem það er maður eða kona. Allir geta verið drottning jólanna“

sagði Louis W Thompson, lögmaður Chan, að málinu loknu.

Það má hver og einn hafa sína skoðun á því hver sé hin sanna drottning jólanna. Það verður þó ekki tekið af Mariuh Carey að lag hennar er eitt lífseigasta og árangursríkasta jólalag allra tíma. Það hefur slegið þrjú heimsmet Guinness World Records og hefur náð toppsæti Billboard listans síðustu þrjú ár þrátt fyrir að 28 ár séu liðin frá því að lagið kom út.

Þrátt fyrir að Carey hafi ekki fengið sínu framgengt í þetta skiptið skulum við samt sem áður fagna henni og hennar framlagi til jólanna með því að rifja upp hið goðsagnakennda lag All I Want for Christmas Is You.