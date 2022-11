Nowe destynacje linii Play

Linie lotnicze Play rozpoczęły sprzedaż biletów na loty z Islandii do Sztokholmu w Szwecji i Hamburga w Niemczech. Prezes linii lotniczej wierzy w to, że pasażerowie będą zainteresowani tymi destynacjami.

Pierwszy lot Play do Sztokholmu jest zaplanowany na 31 marca 2023 roku i samoloty będą latać na lotnisko Arlanda. Loty będą odbywać się cztery razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Pierwsza podróż do Hamburga odbędzie się 16 maja 2023 roku. Loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. W komunikacie firmy mówi się, że nowe destynacje dobrze pasują do obecnych tras Play.

„Dzięki Sztokholmowi i Hamburgowi jeszcze bardziej wzmacniamy sieć tras Play, a one te idealnie pasują do naszych połączeń między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Mam pełną wiarę, że odbiór w tych nowych miejscach będzie dobry” – informuje w komunikacie Play, dyrektor generalny Birgir Jónsson.