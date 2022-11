Żółty alert dla południowego-wschodu

Islandzka Agencja Meteorologiczna informuje o zbliżającym się sztormie i w związku z tym, wydała żółte ostrzeżenie pogodowe dla południowo-wschodniej części kraju.

Ostrzeżenie wchodzi w życie w środę, od godziny 6 rano i będzie obowiązywać do godziny 16:00.

Prognoza pogody przewiduje silny i porywisty wiatr, którego podmuchy będą dochodzić do 25 -35 m/s. Najsilniejszego wiatru należy spodziewać się w okolicy Öræfi.

„Możemy spodziewać się bardzo ostrych podmuchów wiatru, w górach, w okolicy Öræfi mogą one dochodzić do 35 m/s, co może być niebezpieczne dla użytkowników dróg, szczególnie prowadzących większe pojazdy, lub z napędem na tylne koła. Należy spodziewać się zakłóceń w ruchu i burz piaskowych” informuje na stronie Islandzkie Biuro Meteorologiczne.