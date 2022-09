Tískan á Emmy verðlaununum: Fjólubláar pallíettur og ljósblá jakkaföt

Líkt og Vísir greindi frá fyrr í dag var grínistinn Kenan Thompson kynnir kvöldsins. Þátturinn The White Lotus sem hlaut flest verðlaun, tíu talsins. Þar á eftir fylgdu þættirnir Euphoria og Squid Game með sex verðlaun.

Þættirnir Succession fóru þó inn í kvöldið með flestu tilnefningarnar, tuttugu og fimm talsins, en tóku aðeins sigurinn í fjórum flokkum.

Hér að neðan má sjá brot af þeim glæsilegu flíkum sem sáust á hátíðinni í gær:

Zendaya endaði kvöldið í rauðum kjól með Emmy verðlaun líkt og sjá má hér að ofan en hún byrjaði þó kvöldið á „rauða“ dreglinum í kjól frá Valentino.

Zendaya hlau sigurinn í gær fyrir leik sinn sem Rue í Euphoria. Getty/Frazer Harrison

Elle Fanning klæddist kjól frá Sharon Long sem sér einnig um búningana í þáttunum The Great. Elle var tilnefnd fyrir leik sinn í þáttunum og var þetta hennar fyrsta tilnefning.

Elle Fanning klæddist kjól eftir búningahönnuð þáttanna The Great sem hún leikur í. Getty/Frazer Harrison

Christina Ricci klæddist kjól frá Fendi Couture.

Flott í Fendi. Getty/Frazer Harrison

Squid Games stjarnan Jung Ho-yeon tók sig vel út í Louis Vuitton.

Jung Ho-yeon skein skært fyrir hátíðina. Getty/Frazer Harrison

Lily James var tilnefnd fyrir hlutverkið sitt sem Pamela Anderson í þáttunum Pam&Tommy. Hún klæddist kjól frá Atelier Versace.

Lily James var tilnefnd til Emmy verðlaunanna í gær. Getty/Momodu Mansaray

Amanda Seyfried mætti með eiginmanni sínum Thomas Sadoski. Hún hlaut Emmy verðlaun fyrir leik sinn í þáttunum The Dropout og klæddist kjól frá Armani Privé.

Thomas Sadoski lék meðal annars í þáttunum The Newsroom. Amanda Seyfried hlaut Emmy verðlaun í gær fyrir leik sinn í þáttunum The Dropout. Getty/Frazer Harrison

Andrew Garfield sleppti því að fara í Spiderman gallann og valdi hvít jakkaföt frá Zegna í staðin.

Andrew Garfield sleppti Spiderman gallanum. Getty/Momodu Mansaray

Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short veittu verðlaun en þau leika saman í þáttunum Only Murders in the Building. Selena sleppti því að mæta á rauða dregilinn. Þátturinn hlaut nokkrar tilnefningar en hún hlaut ekki tilnefningu fyrir leik sinn í þeim.

Steve Martin sagði í viðtali við Variety að þeir væru vonsviknir yfir því að hún hafi ekki hlotið tilnefningu fyrir leik sinn líkt og þeir tveir.

Samleikararnir veittu verðlaun í gær. Getty/Kevin Mazur

Lizzo hlaut Emmy verðlaun fyrir þættina sína „Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls“ og fagnaði því í rauðum kjól frá Giambattista Valli. Í kjölfar sigursins er hún komin hálfa leið að því að vera EGOT hafi.

Lizzo var alsæl með sigurinn. Getty/Frazer Harrison

Seth Rogen mætti með eiginkonu sinni Lauren Miller Rogen en hann var tilnefndur fyrir leik sinn í þáttunum Pam&Tommy.

Seth fór svipaða leið og Andrew Garfield í fatavali. Getty/Michael Buckner

Tyler James Williams skartaði skemmtilegum jakkafötum.

Tyler James Williams úr Abbott Elementary skein skært. Getty/Tyler James Williams

Amy Poehler sagði já takk og mætti í bláum kjól áður en hún veitti verðlaun við hlið Seth Meyers.

Amy Poehler tók sig vel út í bláu. Getty/Michael Buckner

The White Lotus stjarnan Alexandra Daddario tók hringinn í glæsilegum Dior kjól.

Alexandra Daddario klæddist Dior Haute Couture. Getty/Gilbert Flores

RuPaul og Michelle Visage þurftu blævæng eftir að þau mættu með hitann á dregilinn.

RuPaul og Michelle Visage komu með hitann á rauða dregilinn. Getty/Robert Gauthier

Sydney Sweeney, sem leikur í Euphoria og The White Lotus, fagnaði 25 ára afmælinu sínu á hátíðinni.

Sydney Sweeney var glæsileg á afmælisdaginn sinn í Oscar de la Renta kjól. Getty/Michael Buckner

Lee Jung-jae hlaut sögulegan sigur í gær fyrir leik sinn í þáttunum The Squid Games í jakkafötum með skemmtilegu ívafi.

Lee Jung-jae er fyrsti leikarinn frá suður-Kóreu til þess að sigra í flokknum besti leikarinn í drama þætti. Getty/Lee Jung-jae

Reese Witherspoon klæddist bláum kjól en liturinn var vinsæll í gær.

Reese Witherspoon klæddist Armani Privé kjól. Getty/Frazer Harrison

Ariana DeBose klæddist kjól frá Prabal Gurung og var falleg í fjólubláu.

Ariana DeBose var í fjólubláum flæðandi kjól. Getty/Gilbert Flores

Sandra Oh var í fjólublárri pallíettu dragt frá Rodarte.

Sandra Oh fór með dragtina upp á næsta stig. Getty/ Gilbert Flores

Sheryl Lee Ralph kom, sá og sigraði. Hún söng ræðuna sína þegar hún vann fyrir leik sinn í Abbott Elementary.

Sheryl Lee Ralph söng ræðuna sína. Getty/Gilbert Flores

Ted Lasso stjarnan Toheeb Jimoh mætti í ljósbláum jakkafötum.

Toheeb Jimoh var glæsilegur í ljósbláu. Getty/Michael Buckner

„Stiffler's mom“ fór ekki tómhent heim í gær en Jennifer Coolidge hlaut verðlaun fyrir leik sinn í The White Lotus.