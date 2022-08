Zamknięto dostęp do wulkanu

Ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe, podjęto decyzję o dalszym zamknięciu dostępu do erupcji w Medardalur. Zgodnie z prognozami pogody, na południowym-zachodzie kraju spodziewana jest bardzo zła pogoda.

Obszar zamknięto już w niedzielę o godzinie 5 rano, informuje strona szefa policji z Suðurnes. Ze względu na zamknięcie, ratownicy będą mogli dziś prowadzić prace związane z naprawą szlaku, którą najczęściej wybierają wędrujący do wulkanu turyści. Prowadzone będą także inne prace związane z naprawami w okolicy.

Dostęp do wulkanu zostanie otwarty ponownie jurto, we wtorek o godzinie 10:00. Na dzisiejszym szlaku turystycznym spodziewany jest silny wiatr, którego prędkość będzie wahać się od ośmiu do dwunastu metrów na sekundę. Zapowiadane są także silne opady deszczu, w związku z tym szlak może być mokry i śliski.

Aðsend/Hermann Valsson

Ratownicy odpoczywają

Zgodnie z informacjami podanymi przez policję z Suðurnes pogoda w górach jest zła, jest zimno i pada ulewny deszcz. Warunki pogodowe mają zmienić się po południu.

„Ratownicy zespołu ratunkowego z Þorbjörn odpoczywają, co jest zrozumiałe, ponieważ ostatnio wiele przeszli. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji na górze nie ma ratowników i dlatego gdyby coś się stało nie będziemy w stanie pomóc potrzebującym” – mówi post na Facebooku komisariatu policji.

„Przyjaźnie prosimy ludzi, aby dali ratownikom, którzy pracują nad poprawą dostępu do erupcji, przestrzeń do działania, a tym bardziej prosimy wszystkich, aby dziś nie szli w okolice wulkanu, ponieważ nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa. Prognoza pogody na jutro jest dobra, więc możemy się spodziewać, że teren będzie otwarty."

Kilku turystów próbowało wczoraj dotrzeć do miejsca erupcji, jednak zostali oni zawróceni z trasy przez ekipy ratunkowe. Agencja Obrony Cywilnej zaapelowała do opinii publicznej i ludzi z branży turystycznej o poinformowanie turystów o zamknięciu.