Strzelanina w Hafnarfjörður. Policja negocjowała z uzbrojonym mężczyzną

Policja oraz oddział specjalny zostały wezwane do północnej dzielnicy Hafnarfjörður, po tym jak otrzymano informacje o uzbrojonym mężczyźnie, który rzekomo strzelał do samochodu znajdującego się przy ulicy Miðvang 41, koło przedszkola Víðivalla. Mężczyzna, który podobno strzelił rano do samochodu, był zamknięty w swoim mieszkaniu i policja prowadziła z nim negocjacje.

Jak wynika z prowadzonego śledztwa, mężczyzna ma około 70 lat i był sam w mieszkaniu.

Akcja policji rozpoczęła się wcześnie rano i funkcjonariusze razem z oddziałem specjalnym zabezpieczyli okolicę. W związku z tym zamknięto znajdujący się w okolicy sklep Netto i rodzicom dzieci, które jeszcze nie dotarły do przedszkola, doradzono pozostanie w domach.

Samochód, do którego rzekomo strzelał podejrzany mężczyzna Vísir/Vilhelm

Policja w akcji wykorzystała drony i w czasie negocjacji wezwano większą liczbę służb specjalnych.

Z oświadczenia policji wynika, że istnieje podejrzenie, że mieszkaniec bloku strzelił do stojącego nieopodal samochodu. W związku z tym, że sprawa została uznana za poważną wezwano specjalny oddział policji.

Personel oraz dzieci z przedszkola znajdującego się nieopodal, zostali poproszeni o pozostanie w budynku na czas prowadzonej operacji policyjnej. Zamknięto także ruch samochodowy na ulicy Miðvangur.

Tuż przed godziną 11:00 policja zwróciła się do mieszkańców okolicznych bloków by nie zbliżali się do okien. Duży teren wokół miejsca zdarzenia został odgrodzony, a niektórzy mieszkańcy opuścili mieszkania.

Skúli Jónsson, zastępca szefa policji w stołecznej policji, mówi, że celem jest akcji było bezpieczne wyprowadzenie mężczyzny z bloku. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że o godzinie 12:20, mężczyzna dobrowolnie poddał się policji.

„Negocjacje zakończyły się sukcesem. Mężczyzna został aresztowany i przewieziony na komisariat” powiedział Skúli Jónsson.

Dodał, że teraz policja zajmie się prowadzeniem śledztwa i badaniem okolicy zdarzenia.

„Takie negocjacje wymagają czasu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że nikt nie został ranny podczas tych działań” dodał Skúli.