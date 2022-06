Polka została Fjallkonan, czyli Kobietą z Gór

W tym roku Fjallkonan czyli Kobietą z Gór została Sylwia Zajkowska, która z okazji Dnia Niepodległości wygłosiła przemówienie na placu Austurvellir. Sylwia jest Polką i przyznała, że rola Kobiety z Gór jest zaszczytem. Po raz pierwszy rolę Fjallakonan otrzymała kobieta obcego pochodzenia.

Podczas dzisiejszej uroczystości Sylwia przemawiała do zebranych na placu Austurvellir przed parlamentem. Krótko przed jej wystąpieniem prezydent Guðni Th. Jóhannesson wraz z grupą nowych studentów złożyli wieniec pod pomnikiem Jóna Sigurðssona, a premier Katrín Jakobsdóttir wygłosiła przemówienie.

Sylwia wygłosiła przemówienie przygotowane przez Brynję Hjálmsdóttir.

Sylwia pochodzi z Polski, ale mieszka też na Islandii i pracuje jako aktorka w teatrze lalkowym Handbendi. Agencja prasowa porozmawiała z Sylwią o jej roli i o tym, co znaczyło dla niej bycie Kobietą z Gór w tym roku.

„Bardzo się cieszę, że jestem pierwszą Fjallakonan, która nie jest Islandką. Wiem, że to się stało po raz pierwszy. Myślę, że ma to również znaczenie dla innych, którzy tu mieszkają, którzy nie są Islandczykami. To zaszczyt” powiedziała Sylwia, w rozmowie z dziennikarzami, po wystawieniu sztuki Heimferð, którą dziś pokazywano w Iðnó.

„Myślę, że jest to ważne dla polskiej społeczności i myślę, że to dla nas zaszczyt być symbolem Islandczyków w taki dzień jak ten. To wielkie uznanie” dodała Sylwia, która od jakiegoś czasu mieszka na Islandii.

„Byłam zaskoczona, że mogłam to zrobić, dawno nie byłam na Islandii i nie wiedziałam o tej tradycji. Kiedy dowiedziałam się, że będę Kobietą z Gór, byłam naprawdę podekscytowana, ale musiałam zachować to w tajemnicy i było to trudne.”