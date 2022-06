Kierowca uderzył w rowerzystę i uciekł z miejsca zdarzenia

Na ulicy Laugavegur doszło w sobotę do zdarzenia, w wyniku którego potrącony został rowerzysta.

Margeir Steinar Ingólfsson, znany jako DJ Margeir, jechał rowerem kiedy nagle kierowca samochodu, wjechał w tył roweru. Margeir upadł i rower przewrócił się na ziemię. Kierowca przejechał po rowerze Margeira i uciekł z miejsca zdarzenia.

Margeir mówi, że to co się stało nie jest zwykłym incydentem, o czym piszą media, ale „nie jest to nic innego jak fizyczna napaść, która mogła zakończyć się bardzo źle.”

Dodał, że to co zrobił kierowca było „całkowicie nie na miejscu” i przyznał, że zgłosił tą osobę na policję.

Irytacja, która zagraża życiu

„Wracałem z basenu, jechałem rowerem w dół Laugavegur i spokojnie przejeżdżałem między dwoma samochodami. Nagle za mną usłyszałem samochód, ale nie zwróciłem na niego większej uwagi. Jednak to co się stało wydawało się być oznaką irytacji” opowiadał Margeir o tym co się działo przed zdarzeniem.

„Zanim się zorientowałem, on we mnie wjechał. Jakoś udało mi się zeskoczyć z roweru, który z dużą siłą upadł na ulicę” mówi.

Po zderzeniu Margeir zamierzał porozmawiać z kierowcą, aby dowiedzieć się, dlaczego to zrobił. Jednak kierowca przejechał po rowerze, wjechał na deptak i uciekł z miejsca zdarzenia.

„Kiedy zbliżyłem się do samochodu, żeby z nim porozmawiać, ten ruszył z miejsca, przejechał po rowerze i uciekł. Nie udało mu się jednak skręcić w prawo, w dół Frakkastígur, bo było tam dużo samochodów, dlatego wjechał na deptak, po czym uciekł” mówił Margeir o reakcji kierowcy.

Niedługo po tym na miejsce zdarzenia przybyła policja i potraktowała sprawę poważnie. Funkcjonariusze porozmawiali z nim, otrzymali opis zdarzenia i spisali numer samochodu. Po jakimś czasie Margeir otrzymał telefon z policji z informacją, że sprawa jest w toku.

Na koniec dodał, że uważa iż to co się wydarzyło jest „strasznym czynem” i mogło się to skończyć znacznie gorzej. Przyznał także, że irytacja kierowców wobec rowerzystów wydaje się rosnąć.