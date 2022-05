Gminy chcą płacić mieszkańcom za recykling

Islandzka firma recyklingowa Pure North zamierza otworzyć lokalne stacje w Kópavogur i Reykjanesbær. W nowo otwartych punktach mieszkańcy będą otrzymywać zapłatę za zwrot materiałów pochodzących z recyklingu z ich domów.

Jest to projekt pilotażowy, który został zawarty pomiędzy gminami i Pure North na trzy lata. Zgodnie z planem oczekuje się, że we wrześniu gminy będą posiadały pięć punktów recyklingu i kolejne będą w fazie powstawania.

Sigurður Halldórsson, dyrektor generalny Pure North, w komunikacie firmy napisał, że system gospodarowania odpadami to niepowtarzalna szansa na zwiększenie wskaźnika recyklingu odpadów z gospodarstw domowych. Odsetek w Islandii jest dziś jednym z najniższych w Europie, czyli 27% zgodnie z danymi z 2019 roku.

Sigurður mówi, że płacenie za recykling, od lat dobrze sprawdza się w przypadku zwrotu opakowań po napojach, a przykłady za granicą dowodzą, że systemy zachęt finansowych działają najlepiej, aby skłonić mieszkańców do zwrotu materiałów do recyklingu, poprawy wyników w sortowaniu i zwiększenia czystości surowców wtórnych.

„Musimy się postarać aby Islandia mogła wypełnić swoje międzynarodowe zobowiązania w ciągu najbliższych kilku lat. Nowe cele dotyczące wskaźnika recyklingu odpadów z gospodarstw domowych mają wzrosnąć z 50% do 65% w ciągu najbliższych 13 lat” – czytamy w komunikacie.

Projekt zakłada, że mieszkańcy będą mogli monitorować swoje sukcesy w sortowaniu i przekazywaniu za pomocą programów, co ma na celu zapewnienie gminom lepszego dostępu do informacji o pochodzeniu, ilości i jakości materiałów poddawanych recyklingowi.

Jak informuje Pure North, obecnie trwają negocjacje z większą liczbą gmin w sprawie instalacji stacji lokalnych. Pure North przetwarza plastik w swoim biurze w Hveragerði i poddaje recyklingowi większość plastikowych rolek siana, które są produkowane w Islandii wraz z innymi plastikami.

Do roku 2022 firma zamierza poddać recyklingowi 2500 ton odpadów, co według Pure North może stanowić około połowę całego plastiku, który jest obecnie odzyskiwany z Islandii. Firma wykorzystuje w procesie recyklingu parę geotermalną, co w analizie cyklu ekologicznego wskazuje, że ślad węglowy jest o 82% niższy na tonę przetworzonego tworzywa sztucznego w porównaniu z porównywalnym recyklingiem w Europie.