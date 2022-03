Centrum Reykjaviku będzie zamknięte z powodu realizacji filmu

Na początku kwietnia kilka ulic w centrum Reykjaviku zostanie zamkniętych na cztery dni z powodu zdjęć do filmu, który jest realizowany przez Netflix. Film, o którym mowa to „Serce z kamienia”, a główną rolę odgrywa w nim aktorka Gal Gadot.

Pochodząca z Izraela aktorka stała się znana na całym świecie dzięki roli Wonder Woman w Batman vs. Superman: Dawn of Justice.

W obsadzie filmu znaleźli się także Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi i Paul Ready.

Produkcją filmu zajmuje się Skydance Media, znana z pracy nad Mission: Impossible: Fallout, The Old Guard, Annihilation, Top Gun: Maverick i wieloma innymi. Film wyreżyseruje Tom Harper (wcześniej Peaky Blinders, The Aeronauts, Wild Rose, War & Peace i nie tylko).

Poinformowano, że zespół produkcyjny współpracował z miastem Reykjavík, Zarządem Dróg, policją i Harpą. W ekipie biorącej udział w realizacji filmu znajdzie się łącznie 600 osób i dodatkowo 400 statystów.

Zdjęcia rozpoczną się 2 kwietnia, a najbardziej złożone sceny będą kręcone na ulicach Frakkastígur, Sæbraut i w Centrum Koncertowym Harpa. Obszary te będą zamknięte przez kilka godzin.