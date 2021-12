Jólamolar: Besta jólagjöfin væri að greinast ekki með Covid

Jólamolar Vísis munu birtast reglulega fram að jólum. Þar fáum við að kynnast þjóðþekktum einstaklingum í nýju ljósi og komast að því hvað það er sem kemur þeim í jólagírinn. Jólamolunum er ekki síður ætlað að koma lesendum Vísis í hið eina sanna jólaskap.





Hvort myndirðu skilgreina þig sem Elf eða The Grinch?





Ég er Elf á sterum. Þessi tími er uppáhalds tími minn á árinu. Jólatréð er oftast komið upp 1.desember á þessum bæ.

Hver er þín uppáhalds jólaminning?





Af því ég er svo mikið jólabarn þá eru þær margar. Einna helst er að skreyta jólatréð með systrum mínum og foreldrum á Þorláksmessu eftir skötuveislu og rölt niðrí bæ. En annars eru það allar þessar minningar. Samvera með fjölskyldunni og gúff af góðum mat.. það gerist ekki betra.

En ætli jólin hafi ekki farið uppá næsta level þegar ég eignaðist börnin mín. Þá urðu þau eitthvað annað skemmtileg.

Hver er eftirminnilegasta jólagjöf sem þú hefur fengið?

Heimagerðar gjafir frá krökkunum úr leikskóla og skóla er það allra fallegasta sem ég fæ.

Hver er versta jólagjöf sem þú hefur fengið?

Allar gjafir eru góðar gjafir. Það er alls ekki erfitt að gleðja mig.

Hver er uppáhalds jólahefðin þín?

Það er að rölta niðrí bæ á Þorláksmessu með krökkunum mínum, fá okkur heitt kakó og bíða spennt eftir næsta degi. En þar sem ég er með þau önnur hver jól að þá er nýjasta hefðin að fara með honum Andra mínum á BÓ í Bæjarbíói á Þorláksmessu. Hvoru tveggja, dásamlegt.

Hvað er uppáhalds jólalagið þitt?

White Christmas með Otis Redding. Eftir að ég sá Love Actually að þá kemur þetta lag mér alltaf í jólaskapið.

Hver er þín uppáhalds jólamynd?

While you were sleeping með Sandra Bullock, Die Hard og Lord of the rings. Þið megið síðan deila um það hvort þetta séu alvöru jólamyndir.

Júlíana Sara leikur nú í sýningunni Langelstur að eilífu sem frumsýnd verður í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði 15. janúar. Vísir/Vilhelm

Hvað borðar þú á aðfangadag?

Það er mismunandi. Ég er mikil matkona en oftast er það annað hvort hamborgahryggur eða nautalund. Jólunum fylgir eitthvað auka krydd svo mér finnst á hverjum aðfangadegi eins og ég sé að borða besta mat sem ég hef smakkað.

Hvað óskar þú þér í jólagjöf í ár?

Besta jólagjöfin þetta árið væri að ég og krakkarnir mínir værum ekki með Covid en við erum í sóttkví núna.

Hvað er það sem hringir inn jólin fyrir þér?

Að allt sé tilbúið fyrir jólin heima þegar maður fer út úr húsi á aðfangadegi til að keyra út pakkana og að sjálfsögðu með nóg af konfekti í nesti.

Er eitthvað skemmtilegt á döfinni hjá þér núna fyrir jólin?

Það er heldur betur nóg að gera og því lítill tími fyrir sóttkví. Ég er á fullu að æfa leikrit uppí Gaflaraleikhúsi, Langelstur að eilífu, leikrit byggt á bókum Bergrúnar Írisar í leikstjórn Bjarkar Jakobsdóttur og síðan erum við að skrifa fimmtu seríu af Venjulegu fólki.

Varðandi jólin þá verð ég að jólastússast með krökkunum mínum rétt fyrir jól, síðan ætlum við Andri að vera með allt tilbúið snemma í ár því við ætlum að vakna á Þorláksmessu á hóteli og fara síðan á BÓ um kvöldið. Mikið verður það nú gaman. 7,9,13 að það sé ekkert Covid á þessum bæ en ég reyni nú að taka þessu með stóískri ró.