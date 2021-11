Nowy rząd rozpoczął pracę z naciskiem na opiekę zdrowotną i sprawy dotyczące klimatu

To była najdłuższa przerwa w pracy parlamentu, w historii Islandii. Negocjacje pomiędzy partiami rozpoczęły się we wrześniu, a zakończyły w miniony weekend, kiedy to w niedzielę ogłoszono nową umowę rządową oraz skład nowego rządu.

W dużej części opóźnienie było spowodowane tym, że zdecydowano się nie ogłaszać składu nowego rządu, dopóki komisja badająca skandal dotyczący liczenia głosów w dystrykcie północno-zachodnim nie zakończy swoich działań.

Nowy rząd oznacza zmiany, ale dotyczą one nie tylko samych ministrów, ale także tego jakie obowiązki będą pełniły ministerstwa. Partia Zieloni-Lewica ma pod sobą trzy ministerstwa, Partia Niepodległości ma pięć ministerstw, a Partia Postępu cztery ministerstwa.

W skład nowego rządu wchodzą:

Premier - Katrín Jakobsdóttir z Partii Zieloni-Lewica

Minister Finansów - Bjarni Bene­dikts­son z Partii Niepodległości

Minister Infrastruktury - Sigurður Ingi Jóhannsson z Partii Postępu

Minister Spraw Zagranicznych - Þór­dís Kol­brún R. Gylfa­dóttir z Partii Niepodległości

Minister Zdrowia - Willum Þór Þórsson z Partii Postępu

Minister Spraw Społecznych i Rynku Pracy - Guðmundur Ingi Guðbrandsson z Partii Zieloni-Lewica

Minister Żywności, Rybołówstwa i Rolnictwa - Svandís Svavarsdóttir z Partii Zieloni-Lewica

Minister Sprawiedliwości - Jón Gunnarson przez połowę kadencji, a następnie Guðrún Hafsteinsdóttir, oboje są z Partii Niepodległości

Minister Szkół i Dzieci - Ásmundur Einar Daðason z Partii Postępu

Minister Biznesu i Kultury - Lilja Alfreðsdóttir z Partii Postępu

Minister Środowiska, Energii i Klimatu - Guðlaugur Þór Þórðarson z Partii Niepodległości

Minister Innowacji, Przemysłu i Uniwersytetów - Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir z Partii Niepodległości

Większość z wymienionych wyżej ministrów była w składzie rządu poprzedniej kadencji. Jednak tylko Katrín Jakobsdóttir i Bjarni Bene­dikts­son zachowali swoje stanowiska. Natomiast Willum Þór Þórsson, Jón Gunnarson i Guðrún Hafsteinsdóttir są politykami, którzy po raz pierwszy zostali wybrani na stanowiska ministerialne.

Celem nowego rządu jest m.in. aby Islandia stała się liderem w kwestiach ochrony środowiska.

W niedzielę zaprezentowano nową umowę rządową, którą przedstawili przewodniczący Partii Zieloni - Lewica, Partii Niepodległości i Partii Postępu.

Zgodnie z umową rząd zamierza położyć nacisk na ochronę środowiska oraz wzmocnienie opieki zdrowotnej. Władze są zgodne co do tego, że należy wprowadzić zmiany do polityki zdrowotnej. Priorytetem jest również gospodarka kraju i rząd ma w planie popieranie niskich stóp procentowych oraz umiarkowanej inflacji. Dodatkowo eksperci mają dokonać przeglądu Konstytucji m.in. pod kątem parlamentu, wyborów czy sądownictwa.