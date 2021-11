Można spodziewać się kolejnych obostrzeń

Spodziewa się również, że na jutrzejszym porannym posiedzeniu rządu zostanie omówiona możliwość wprowadzenia nowych, ostrzejszych obostrzeń krajowych.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział dziś po południu, że myśli o memorandum w sprawie zaostrzenia krajowych środków i możliwe, że będzie ono gotowe na jutrzejsze posiedzenie rządu.

Wczoraj COVID-19 zdiagnozowano w kraju u 144 osób, z czego 104 osoby były poza kwarantanną. Od czasu wybuchu epidemii, tylko dwa razy zdiagnozowano więcej zakażeń niż wczoraj, jednak nigdy wcześniej liczba zakażonych będących poza kwarantanną nie była tak wysoka.

Dziś rano w rozmowie z agencją prasową Þórólfur powiedział, że jest zaniepokojony sytuacją. Zastanawiał się także nad tym, jak sobie z tym poradzić.

„Myślę, że wszyscy musimy myśleć o tym, co należy zrobić, aby to powstrzymać. Wiemy, jakie są wymagania. Musimy wspólnie rozpocząć pracę i dobrze się zastanowić nad tym co dalej, i o tym dyskutowałem z rządem” powiedział dziś rano Þórólfur.