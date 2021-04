Dobra pogoda sprzyja wędrówce

Dostęp do miejsca erupcji w Geldingadalur, był dziś otwarty od godziny 6 rano i wiele osób pojawiło się wcześniej aby móc cieszyć się widokiem wulkanu przy dobrej pogodzie.

Gunnar Schram, szef policji w Suðurnes, mówi, że pogoda jest dobra, a dzień zapowiada się bardzo interesująco.

„Po prostu lubię dni kiedy jest dobra pogoda. Wygląda na to, że dziś będzie dobry dzień na wędrówkę. Nie ma lepszego dnia o tej porze roku” mówi Gunnar w rozmowie z Vísir. Pogoda jest łagodna, a słońce zaczęło świecić już wcześnie rano, co zachęca do wędrówek.

Dodał, że wcześnie rano, przed otwarciem na szlaku było mniej osób niż wczoraj. Jednak podczas otwarcia naliczył w okolicy dziesiątki samochodów.

„Nie chcę mówić tego na głos, ale być może zostaje w tym osiągnięta jakaś równowaga” mówił Gunnar. Zwraca uwagę, że parking w okolicy nie był wczoraj w żadnym momencie zapełniony. Ruch w okolicy był spokojny. Uważa również, że wpływają na to rozpoczęte wycieczki autobusowe z Grindavíku.

„W miarę upływu dnia autobusy były coraz częściej używane. W rezultacie, na obszar gdzie jest parking wjeżdża mniej samochodów, co pomaga. Wydaje się, że istnieje środek, który działa dobrze” dodał Gunnar i mówi, że jest zadowolony z tego środka. Przynajmniej pierwsze doświadczenie jest dobre.

Dzień bez wypadków

Gunnar dodał także, że podobnie jak przedwczoraj, w dzień na szlaku nie doszło do żadnych wypadków. Jednak gdy się ściemniło były drobne wypadki i utrudnienia na szlaku.

„Były przypadki zmęczenia i wychłodzenia. Potem musieliśmy pomóc jednej lub dwóm osobom chorym na astmę, ale nie było to nic poważnego. Poza tym wczoraj był dobry dzień” komentował.