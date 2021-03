COVID-19. Ministerstwo zaostrza środki na granicach.

Minister Zdrowia podjęła decyzję o zaostrzeniu środków kontroli granicznej zgodnie z zaleceniami Głównego Epidemiologa. Zasadniczo dzieci urodzone w 2005 r. lub później przechodzą na granicy testy i poddawane są pięciodniowej kwarantannie. Ponadto wszystkie osoby z krajów, w których występowanie zakażenia przekracza określone kryteria, będą kierowane do ośrodków epidemiologicznych na pięciodniową kwarantannę, chyba że okażą ważne świadectwo szczepienia lub świadectwo poprzedniego zakażenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie tych zmian wchodzi w życie 1 kwietnia i obowiązuje do końca miesiąca.

Wzrost zakażeń na granicy

W kraju odnotowuje się stosunkowo niewiele zakażeń, jednak na granicy liczba przypadków zakażeń uległa zwiększeniu i w niektóre dni diagnozowano nawet do 10 osób. Z notatek epidemiologa wynika, że po przybyciu do kraju, większość z tych zarażonych osób wykazywała się negatywnym wynikiem testu PCR, jak też podczas pierwszego pobierania próbek na granicy wynik był negatywny. Dopiero drugi test okazywał się pozytywny. Wszystko to pokazuje, że wiele osób musiało zostać zarażonych na krótko przed przybyciem do kraju i jest to niewątpliwie przyczyna tak szerokiego rozprzestrzeniania się COVID-19 u większości naszych sąsiednich krajów.

Główny epidemiolog uważa, że istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się epidemii w kraju, głównie z powodu zakażeń transgranicznych. Dlatego ważne jest podjęcie skutecznych działań w celu zminimalizowania ryzyka.

Działania wchodzące w życie 1 kwietnia:

Testy u dzieci urodzonych w 2005 r. i później: Wszystkie dzieci urodzone w 2005 r. lub później muszą zostać poddane testom na granicy.

Dzieci w tym wieku podlegają kwarantannie tylko wtedy, gdy podróżują z rodzicami, opiekunami lub kimkolwiek innym, którzy są zobowiązani do poddania się kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dzieci urodzone w 2005 roku lub później na granicy nie muszą wykazywać się negatywnym testem PCR.

Mieszkańcy z obszarów wysokiego ryzyka przebywają w ośrodkach epidemiologicznych: Wszyscy, którzy pochodzą lub przebywali na obszarach, gdzie w ostatnich 14 dniach zapadalność na 100 000 mieszkańców przekraczała 500, muszą pozostać w ośrodkach epidemiologicznych podczas kwarantanny, będą tam także przebywać gdy z powodu infekcji będą musieli zostać poddani izolacji. To samo dotyczy osób pochodzących z krajów, gdzie brakuje informacji na temat występowania zakażeń. Są to obszary, które Europejski Urząd Nadzoru Epidemiologicznego definiuje jako ciemnoczerwone (częstość występowania infekcji powyżej 500) lub jako obszary szare (brak informacji o zachorowalności).