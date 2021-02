Islandzki alpinista i jego towarzysze zostali uznani za zmarłych

Uważa się, że alpiniści John Snorri Sigurjónsson z Islandii, Muhammad Ali Sadpara z Pakistanu i Juan Pablo Mohr Prieto z Chile, którzy 5 lutego zaginęli na K2, zmarli, informuje AFP.

K2 to druga co do wysokości góra świata, położona na granicy Chin i Pakistanu. Jest uważana za jedną z najbardziej niebezpiecznych gór na świecie. Szeroko zakrojone poszukiwania zaginionych zakończyły się niepowodzeniem.

„Wszyscy znawcy pogody, alpiniści i eksperci z armii pakistańskiej doszli do wniosku, że człowiek nie może przeżyć tak długo w tak trudnych warunkach pogodowych” powiedział Raja Nasir Ali Khan, minister turystyki prowincji Gilgit-Baltistan, gdzie znajduje się K2. W związku z tym ogłosił, że alpinistów uznano za zmarłych.

Dodał, że poszukiwania ciał będą kontynuowane.