Islandia podpisała kolejną umowę na szczepionki przeciwko COVID-19

Rząd Islandii podpisał umowę na zakup szczepionki przeciwko Covid-19 od niemieckiego producenta leków biotechnologicznych CureVac. Szczepionka, która ma zostać dostarczona przez firmę ma wystarczyć dla około 90 tysięcy osób.

Na stornie rządowej napisano: mamy nadzieję, że dostawa szczepionki może rozpocząć się w drugim kwartale tego roku, po ocenie przeprowadzonej przez Europejską Agencję Leków i wydaniu pozwolenia na dopuszczenie szczepionki do obrotu.

Jest to piąta umowa zawarta przez islandzki rząd w sprawie dostawy szczepionki przeciwko Covid-19 i została podpisana w poniedziałek 1 lutego.

Szczepionka CureVac jest obecnie w III fazie badań. Szczepionka jest tego samego typu, co szczepionki Pfizer i Moderna, ponieważ część materiału genetycznego RNA wirusa jest wykorzystywana do wywołania utworzenia się przeciwciał u zaszczepionych osób. Każda szczepionka CureVac wymaga dwukrotnego szczepienia w odstępach czterotygodniowych, aby uzyskać pełną skuteczność, ale w przeciwieństwie do produktów Pfizer i Moderna nie trzeba jej transportować w zamrażarkach.

Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, ogłosił, że producent samochodów planuje współpracę z CureVac w celu założenia mikro-fabryk. Miliarder ma nadzieję, że będzie w stanie zbudować tego typu fabryki do produkcji miliardów dawek szczepionki na całym świecie.

Podpisując umowę, islandzkie władze ds. zdrowia zawarły współpracę ze wszystkimi producentami szczepionek, którzy są obecnie związani współpracą z Unią Europejską, z wyjątkiem firmy farmaceutycznej Sanofi. Opracowanie szczepionki francuskiej firmy farmaceutycznej zostało opóźnione, ponieważ nie zapewniała ona odpowiedniej ochrony osobom starszym i w związku z tym oczekuje się, że pojawi się na rynku do końca tego roku.

Tymczasem Sanofi zamierza pomóc firmie Pfizer w produkcji szczepionki przeciwko Covid-19, ponieważ okazuje się, że trudno jest zaspokoić popyt.