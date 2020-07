Hollywood-fréttir: Framkoma Joss Wheadons sögð fyrir neðan allar hellur

Leikarinn Ray Fisher, sem lék Cyborg í kvikmyndinni Justice League, hefur nú tjáð sig um hræðilega framkomu leikstjórans Joss Wheadon, við tökur myndarinnar. Myndinni var leikstýrt af Zack Snyder, sem þurfti frá að hverfa vegna sjálfsvígs dóttur sinnar, en Wheadon tók við taumunum og sigldi skútunni í höfn.

Ummælin lét Fisher frá sér á Twitter s.l. mánudag, en þar birti hann myndband af sér frá Comic Con árið 2017, þar sem hann hrósar Wheadon fyrir vinnu sína við myndina. Fyrir neðan myndbandið segist hann taka öll ummæli sín þar til baka. Nokkrum dögum síðar skýrði hann yfirlýsingu sína nánar og sagði um Wheadon: „Framkoma hans á tökustað við leikara og tökulið var ruddaleg, móðgandi, ófagleg, algjörlega óásættanleg og viðgekkst undir verndarvæng framleiðenda myndarinnar, Geoff Johns og Jon Berg.“

Fisher (t.v) ber Wheadon ekki góða söguna.

Tíst Fishers kemur í kjölfar þess að hann hrósaði Snyder fyrir að hleypa sér að borðinu á handritsstigi myndarinnar, en Snyder hefur að undanförnu unnið hörðum höndum að því að setja saman sína eigin útgáfu af myndinni, sem mun koma á HBO-Max á næsta ári. Sú útgáfa myndarinnar sem Wheadon skilaði af sér í kvikmyndahús á sínum tíma, þótti ekki upp á marga fiska.

Fulltrúar Demókrataflokksins í Orange County í Kaliforníu krefjast þess að flugvöllur sýslunnar verði endurnefndur, en hann ber nú nafn leikarans John Wayne. Einnig er þess krafist að stytta af honum sem stendur við flugvöllinn verði fjarlægð.

Ályktun þeirra vísar í „þá samfélagslega útbreiddu hreyfingu um að fjarlægja merki og nöfn sem vísa í yfirburði hvíta kynstofnsins, sem nú endurmótar bandarískar stofnanir, minnismerki, fyrirtæki, góðgerðasamtök, íþróttadeildir og -lið, þar sem það er almennt samþykkt að tákn með rasískri skírskotun valdi fólki sífelldu líkamlegu og andlegu álagi. Sérlega ef það tilheyrir samfélagi blökkumanna, og öðrum þjóðfélagshópum sem eru dökkir á hörund, sem og öðrum minnihlutahópum.“

Umrædd stytta af John Wayne.

Ályktunin vísar í að krafan um að nafn og andlit Johns Waynes sé afmáð af flugvellinum, tengist skoðunum hans um yfirburði hvíta kynstofnsins, sem og fjandsamlegum viðhorfum Waynes gagnvart samkynhneigðum og frumbyggjum Norður-Ameríku. Ályktunin vísar í orð hans í viðtali við tímaritið Playboy frá árinu 1971, þar sem hann sagði: „Ég trúi á yfirburði hvíta kynstofnsins.“ Einnig sagði Wayne á sama stað: „Ég hef enga sektarkennd gagnvart því að fyrir fimm eða tíu kynslóðum var þetta fólk þrælar.“

Demókrataflokkurinn stingur upp á því að best væri að flugvöllurinn taki aftur upp sitt fyrra nafn, Orange County Airport.

Pólsku kvikmyndina 365 Days er nú hægt að sjá á Netflix.

Söngkonan Dyffy hefur tjáð óánægju sína með nýja kvikmynd Netflix, 365 Days. Myndin er kynnt sem erótískt drama, og fjallar um mann sem rænir konu og heldur henni í gíslingu. Hann gefur henni 365 daga til að verða ástfangna af honum.

Duffy sagði nýlega í fyrsta sinn opinberlega frá því þegar henni var byrlað eitur, rænt og svo nauðgað. Henni var haldið fanginni í fjórar vikur, af óþekktum manni, árið 2010. Þetta var einmitt um það leyti sem hún hvarf skyndilega af sjónarsviðinu, í kjölfar mikillar velgengni.

Duffy segir um myndina að hún ætti ekki að vera hugmynd neins um skemmtiefni, né eigi að lýsa henni sem slíku. Hún segir einnig að henni þyki ótrúlegt að stjórnendur Netflix átti sig ekki á hve kærulaust, ónærgætið og hættulegt þetta sé.

Hún bætir við að Netflix sé að sýna af sér mikla hræsni. „Við vitum öll að Netflix myndi aldrei sýna efni sem upphefur barnaníð, rasisma, hómófóbíu, þjóðarmorð, eða glæpi gegn mannkyninu. Heimurinn myndi rísa upp og æpa.“

Hún hvetur Reed Hastings, forstjóra Netflix, til að nýta fjárráð fyrirtækisins til að aðstoða kvikmyndagerðarfólk við að gera efni sem sýnir á raunsæjan máta þá lífsreynslu sem 365 Days reynir að gera að kæruleysislegu skemmtiefni.

Síminn Premium hóf nýlega sýningar á þáttaröðinni bráðskemmtilegu The Great.

Aðdáendur Hulu-þáttaraðarinnar The Great, sem nú er hægt að sjá hjá Símanum Premium, ættu að vera glaðir, þar sem tilkynnt hefur verið að sagan um Katrínu Rússadrottningu fær framhaldslíf. Þættirnir fjalla um raunverulega atburði sem áttu sér stað á 18. öld, þó töluvert sé fært stílinn. Elle Fanning leikur prússneska aðalskonu sem giftist Pétri, þáverandi konungi Rússlands, en í ljós kemur að ráðahagurinn er ekki jafn vænn og fyrst leit út.

Af þeim þáttaröðum sem nýlega hafa hlotið endurnýjun má helst nefna: Never Have I Ever (Netflix), The Kominsky Method (Netflix), The Goldbergs (Stöð 2), Stumptown (Síminn Premium), Prodigal Son (Stöð 2), Upload (Amazon Prime), Jack Ryan (Amazon Prime), The Morning Show (Apple TV+), See (Apple TV+), Star Trek Discovery (Netflix), Why Woman Kill (Síminn Premium), Curb Your Enthusiasm (Stöð 2), Westworld (Stöð 2), Love Life (Síminn Premium), Shril (Stöð 2), The Crown (Netflix), Russian Doll (Netflix), Sex Education (Netflix), McMafia (RÚV) og Pennyworth (Stöð 2).

Leikstjórinn og handritshöfundurinn Charlie Kauffmann, hefur nú blandað sér í umræðuna um Netflix og áhrif þess á kvikmyndagerð. Margir hafa haldið því fram að streymisveiturnar séu að skemma bíóupplifunina, en Kauffman segir hana nú þegar hafa verið ónýta, og það hafi verið kvikmyndaverin sjálf sem skemmdu hana.

„Áður fyrr gat ég leikið mér og gert tilraunir, en bransinn hefur breyst ótrúlega mikið. Það gerðist árið 2008, þegar kvikmyndaverin hættu að gera kvikmyndir og fóru að gera viðburði,“ segir Kauffmann. Hann útskýrir svo: „Ástæðan fyrir því að kvikmyndagerðarfólk laðast að Netflix er vegna þess að þar er eini staðurinn til að gera það sem við viljum. Það gerir mig bálreiðan þegar fólk segir Netflix vera að skemma bíóið, því það voru bíómyndirnar sjálfar sem skemmdu bíóið og það voru kvikmyndaverin sem skemmdu bíómyndirnar.“