Bandaríska leikkonan Sharon Stone segir að lokað hafi verið á reikning hennar á stefnumótaforritinu Bumble.



Talsmaður Bumble segir að nokkrar ábendingar hafi borist um falskan reikning í nafni hinnar 62 ára leikkonu og að reikningnum hafi verið lokað fyrir mistök. Búið sé að opna reikninginn á ný.



Stone segir frá málinu á Twitter-síðu sinni þar sem hún biðlar til stefnumótsins að útiloka sig ekki frá „býkúpunni“, það er Bumble-samfélaginu.





I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ?

Don’t shut me out of the hive