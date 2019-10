UNICEF: Vannæring og ofnæring draga úr þroska barna

Þriðjungur barna í heiminum yngri en fimm ára – alls um 200 milljónir barna – eru ýmist vannærð eða ofnærð en hvoru tveggja dregur úr möguleikum þeirra til að ná fullum þroska, segir í árlegri skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) um stöðu barna. „Þrátt fyrir margvíslegar framfarir á síðustu áratugum höfum við misst sjónar af þeirri einföldu staðreynd að borði börn lélegt fæði lifa þau ekki góðu lífi,“ sagði Henriette Fore framkvæmdastjóri UNICEF þegar skýrslan var kynnt.



