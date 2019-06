Skyggnst bakvið tjöldin hjá Dusty

Riðlakeppni Lenovo deildarinnar í tölvuleikjunum League of Legends og Counter Strike: Global Offensive er nú lokið eftir sex vikur af baráttu við tölvuskjáinn.



Á meðan að á riðlakeppni stóð var skyggnst bak við tjöldin hjá einu besta LOL liði landsins, Dusty og fylgst með undirbúningi þeirra fyrir leik gegn toppliðinu Frozt.



Rætt var við þá Mikael Dag, sem spilar undir nafninu Nippla og Aron Gabríel, sem spilar undir nafninu Hoiz, um komandi leik við toppliðið Frozt sem fram að viðureigninni hafði ekki tapað einum einasta leik.



„Eina ástæðan fyrir því að Frozt eru búnir að vinna okkur í báðum leikjunum myndi ég segja er að því að það eru „best of one“ leikir, bara spilaður einn leikur. Ef við mætum þeim í úrslitum eða undanúrslitum þar sem er „best of three“ erum við að fara að taka þá, sagði Hoiz.



Þá er einnig rætt stuttlega við Pál Minh, liðsmann Frozt sem sagði liðsmenn Dusty vera verri „individual“ spilara en flestir í deildinni, þeirra styrkur væri hins vegar góð liðsheild.



Líta má á bak við tjöldin hjá Dusty í spilaranum hér að neðan.



Næst á dagskrá í Lenovo deildinni eru undanúrslit en þau verða leikin í þessari og næstu viku

Viðureignirnar í undanúrslitum eru:12.júní kl 19:30 Frozt – Kings í LOL13. Júní kl. 19:30 Hafið -Kr í CS:GO19. Júní kl 19:30 Dusty – Old Dogs í LOL20. Júní kl 19:30 Fylkir – Tropadelet í CS:OGSýnt verður beint frá öllum viðureignunum á Vísi.