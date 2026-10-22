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Samstarf
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Staðan í deildum
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Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
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Samkvæmislífið
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Uppskriftir
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Halldór
Halldór 22.10.26
Halldór Baldursson skrifar
22. október 2026 09:10
Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson.
Halldór
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Misfarir í Mosfellsbæ
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Tíska og hönnun
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