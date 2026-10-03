Halldór

Hall­dór 03.10.2026

Agnar Már Másson skrifar
03.10.2026

Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson.

Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson.

Halldór

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