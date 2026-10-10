Lífið

Vala mót­mælti gömlum venjum í upp­hafi

Stefán Árni Pálsson skrifar
Vala fór á kostum í þættinum.
Vala fór á kostum í þættinum.

Þau Sindri Sindrason, Sólmundur Hólm og Vala Matt mættu í settið til Björns Braga Arnarsonar í sérstökum afmælisþætti Sýnar í gær.

Þá var haldið upp á fjörutíu ára afmæli sjónvarpsstöðvarinnar Sýnar sem áður hét Stöð 2.

Sindri var ánægður með sófann sem boðið var upp á þar sem hann náði með lappirnar í gólfið, eitthvað sem hann lendir ekki alltaf í. Vala Matt hefur í raun verið á Stöð 2 og seinna Sýn frá upphafi.

„Gleði og gaman eru búin að vera rauði þráðurinn alveg frá því að við byrjuðum,“ segir Vala.

Árið 1986 þótti það ekki til siðs að hlæja í sjónvarpi.

„Enda gerðum við svo margt sem RÚV hafði aldrei gert og við byltum í rauninni sjónvarpslandslaginu á Íslandi. Svo þótti það heldur ekki til siðs að halda á myndavélinni. Mér var sagt að maður ætti að setja myndavélina á þrífót og taka síðan viðtalið, annars væri þetta eins og þú værir að njósna um fólk. Mín viðbrögð voru þá bara, fokk jú,“ segir Vala og uppskar mikinn hlátur í salnum en hér að neðan má sjá spjall Björns við þetta skemmtilega fólk.

Klippa: Vala sagði einfaldlega „fokk jú“

Hér að neðan má einnig sjá þáttinn í heild sinni.

Bíó og sjónvarp Sýn Vala Matt


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