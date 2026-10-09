Ertu þroskaheft? Áslaug Þorsteinsdóttir skrifar 9. október 2026 12:17 Fyrir þau ykkar sem skiljið ekki meininguna með orðinu „þroskahömlun“, þá er verið að vísa til fólks sem er með þroskahömlun af einhverju tagi. Fólk sem er með þroskahömlun er t.d. oft lengur að læra suma hluti, en fljót/ur að læra aðra hluti. Ef orðið „þroskaheftur“ er notað, þá finnst viðkomandi sem er verið að tala um að það sé verið að tala niður til hans/hennar og það er aldrei fallegt. Að vera heftur á einhvern hátt er að geta lítið sem ekkert gert, sagt var að fólk væri fávitar eða vangefið.Orðið „þroskaheftur“ er líka enn notað í íslensku samfélagi á niðrandi hátt. Það er til dæmis oft notað þegar fólki finnst einhver gera eitthvað heimskulegt eða asnalegt. Þá getur maður heyrt fólk segja við aðra: „Ertu þroskaheft/ur?“ Þessi orð eru ljót og ég hef tamið mér að nota þau ALDREI. Við erum alveg jafn klár og aðrir Ég hef sjálf lent í því að orðið „þroskaheft“ var notað um mig af pabba mínum. Hann vissi að sjálfsögðu ekki betur og meinti þetta ekki þannig (hann er af gamla skólanum). En í eitt skiptið fékk ég nóg, skrifaði orðsendingu til pabba um að nota ekki þetta tiltekna orð og bað hann um að nota fallegra orðalag. Við sem erum með þroskahömlun, það þýðir ekki að við getum ekki gert neitt og við erum alveg jafn klár og aðrir. Ég er stolt af mér! Ég er t.d. með einhverfu og ég er STOLT af mér fyrir það. Ég er stolt af mér af því að ég er sú sem ég er og sú sem ég vil vera. Ég bý ein með páfagauk og fjórum dúkkubörnum. Ég á fallegt heimili og mér líður vel í íbúðinni minni. Ég geri handavinnu, er að læra á píanó, hef spilað á tónleikum. Ég spilaði á nemendatónleikum í Logalandi í Borgarfirði. Ég fæddist á Akranesi en er uppalin í Lundarreykjadalnum, á bænum Skálpastöðum. En ég bý á Akranesi og líkar það vel. Takk fyrir að lesa/hlusta. Ef þið viljið vita meira um lífið mitt geti þið horft á myndbandið Dagur í mínu lífi, sem Átak félag fólks með þroskahömlun gerði með mér. Höfundur er félagi í Átaki, félags fólks með þroskahömlun. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Hvað fær Ísland fyrir Seyðisfjörð? Ólafur Margeirsson Skoðun Hvernig styðja skal við árangur í Efra-Breiðholti Sæmundur Árni Hermannsson Skoðun Kópavogur fjölgar kennurum og fjárfestir í framtíð barna Ásdís Kristjánsdóttir Skoðun Áskorun til stjórnar RÚV: Rekið fréttastjórann Einar Steingrímsson Skoðun Leigubremsan og vönduð lagasetning Gunnar Ármannsson Skoðun Það gengur svo vel hjá okkur! Kristján Freyr Halldórsson Skoðun Bitna kjarasamningar kennara á börnunum okkar? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir Skoðun Frá gullsöltum til líftæknilyfja Hrönn Stefánsdóttir Skoðun Tímamót Samúel Guðmundsson Skoðun 2,5% fyrir alla – nema höfuðstól húsnæðislánanna? Friðrik Björgvinsson Skoðun Skoðun Skoðun Er ríkið að styrkja sveitarstjórnarstigið – en veikja undirstöður þess? 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