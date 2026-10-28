Systurflokkur Samfylkingarinnar í Danmörku heitir Socialdemokratiet, eða danski Jafnaðarmannaflokkurinn. Honum er stýrt af Mette Frederiksen. Um hana hefur Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar farið fögrum orðum. Á Alþingi 30. apríl sl. í umræðu um stefnu í málefnum innflytjenda sagði Kristrún orðrétt: „Ég hef rætt þennan málaflokk margsinnis við flokkssystur mína Mette Frederiksen, og geri mér alveg fyllilega grein fyrir því hvað er í gangi í Danmörku.“
Hvað er það sem Kristrún veit að „er í gangi í Danmörku“? Hvað er það sem Mette Frederiksen hefur um þessi mál að segja?
Mette fer ekki í felur með afstöðu sína. Orðin eru afdráttarlaus:
Hér eru nokkur ummæli hennar:
Dæmi um afstöðu Mette Frederiksen eru mörg. Sum jafnvel hvassari en að ofan greinir. Ég held samt að þessi bútur úr ræðu hennar á danska þjóðþinginu segi margt um það hvernig við mörg viljum að þingmenn okkar hugsi og tali:
„Ég vil hvetja alla...til að halda áfram að vinna saman að því að fylgja eins strangri útlendingastefnu og mögulegt er. Ef við viljum samfélag sem einkennist af samheldni, frelsi og öryggi, er þetta það allra mikilvægasta sem við þurfum að gera og eitt af okkar allra mikilvægustu verkefnum.“
Hann er hvass tónn leiðtoga jafnaðarmanna í Danmörku. Jafnvel hvassari en sá sem fulltrúar Samfylkingarinnar keppast við að gagnrýna hér á landi og fordæma sem rasisma.
Mette sagði þessi orð. Spurningin er því einföld: Telja fulltrúar Samfylkingarinnar þau rasísk? Telja þeir tilefni til að ræða þau með vísan til hegningarlaga ef þau eru sett fram hér á landi? Eða breytist mælikvarðinn eftir því hver talar?
Höfundur er bæjarstjóri Ölfuss.
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