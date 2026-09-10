Getum við plís lagt niður Fjölmiðlanefnd Daníel Hjörvar Guðmundsson skrifar 10. september 2026 12:18 Ein af stóru ástæðunum fyrir því að ég sóttist eftir framgangi í stjórnmálum er til að bæta nærumhverfið mitt. Ég elska landið mitt og vil að því vegni vel. Ég fer aldrei yfir á rauðu ljósi og ég reyni að borga skattana mína eftir fremsta megni. Það er samt eitt sem ég tel vera afar mikilvægt og vel til þess fallið að tryggja velsæld á Íslandi um ókomna tíð. Það er að leggja niður Fjölmiðlanefnd. Mér finnst fjölmiðlanefnd vera eiginlega algjörlega gagnslaust dæmi. Ég skil ekki af hverju við gerðum okkur þetta. Samkvæmt vefsíðu Fjölmiðlanefndar er hlutverk hennar þríþætt. Hlutverk númer 1. Að hafa eftirlit með Ríkisútvarpinu og löggjöf um fjölmiðla. Þannig stendur nefndin vörð um vernd barna (?), rétt almennings til upplýsinga, og fjölbreytni og fjölræði á fjölmiðlamarkaði. Í fyrsta lagi held ég að þau séu bara ekki neitt að pæla í því að hafa eftirlit með RÚV, það sjá það allir með augu að RÚV gerir bara nákvæmlega það sem RÚV sýnist. Í öðru lagi held ég að það sé önnur ríkisstofnun sem á að sjá um vernd barna, hún heitir það meira að segja. Í þriðja lagi er nefndin augljóslega að skreyta sig með stolnum fjöðrum ef hún ætlar að halda því fram að hún sé einhver faktor í því að réttur almennings til upplýsinga sé verndaður. Í fjórða lagi er fjölræði ekki alvöru orð. Hlutverk númer 2. Að sjá um styrkbeiðnir og úthlutun styrkja til handa einkarekinna fjölmiðla. Ein Pæling (😉), hvernig væri að leysa þetta vandamál í eitt skipti fyrir öll og taka RÚV af auglýsingamarkaði þannig einkareknir fjölmiðlar þurfi hreinlega ekki þessa styrki og skattpeningarnir mínir séu einhvern veginn ekki að ganga bæði til þeirra og RÚV eins og ég sé að tefla við sjálfan mig? Þá þarf Fjölmiðlanefnd ekki neitt lengur að sjá um þetta styrkjadæmi, og raunar þarf hún ekki neitt að vera til lengur. Hlutverk númer 3. Hér er tekið fram að þetta hlutverk sé jafnframt það umfangsmesta. Að halda úti Netvís, Netöryggismiðstöð Íslands sem sinnir bæði rannsóknum og fræðslu um allt land um félagslegt netöryggi og miðlalæsi. Þessa miðstöð hef ég aldrei heyrt um fyrr en nú og ég ætla að leyfa mér að áætla að hún hafi aldrei gert neitt fyrir mig nema að kosta peninga. Þar að auki er félagslegt netöryggi ekki alvöru orð. Hvað sem líður hinum auglýstu hlutverkum þá virðist vera að nefndin hafi mestan áhuga á því að hrella saklausa podkastara og þó ég sé enginn vinur þeirrar starfsstéttar og finnist þeir margir hverjir pirrandi þá skal ég fyrr dauður liggja en að leyfa hinu óveigjanlega ríkisvaldi knésetja einkaframtakið, þó það sé í sinni mest óþolandi mynd. Við sem sagt höfum búið okkur til þann veruleika að gagnslaus nefnd með órætt hlutverk fer um og fær að ráða hverjir eru fjölmiðlar og hverjir eru það ekki. Ef þú vogar þér að vera ósammála nefndinni færðu að bragða á dagsektum og ert nauðbeygður til að fá hagsmunum þínum borgið fyrir dómstólum með tilheyrandi kostnaði. Ég ætla ekki að gera starfs- og nefndarmönnum upp annarlegar hvatir en það gefur auga leið að það er ákveðinn freistnivandi á ferðinni þegar grundvöllur nefndarinnar er háður því að sem flestir teljist sem fjölmiðill. Fyrir hamrinum er allt nagli. Og ef podköst eru fjölmiðill er þá Instagram story hjá mér það ekki líka? Ef ég segi eitthvað upphátt í Kringlunni er það þá fjölmiðill? Bara af því ég er frægur? Ósanngjarnt. Kæru alþingismenn, ég á bráðum afmæli, ef þið gerið þetta fyrir mig þurfið þið ekki að gefa mér gjöf. Losið þjóðina undir oki Fjölmiðlanefndar. Lengi lifi podkastið. Höfundur er lögfræðingur og gaur sem á bráðum afmæli. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Fjölmiðlar Hlaðvörp Mest lesið Takk Inga Sæland Jónína Björk Óskarsdóttir Skoðun Opið bréf til Landssamtaka lífeyrissjóða Kjartan Björgvinsson Skoðun Ef börnin eru ekki vandamálið, hvað er þá að? Birgir Hrafn Birgisson Skoðun Að virða niðurstöðu sem manni líkar ekki Erna Bjarnadóttir Skoðun Helmingsafsláttur af mennskunni Arndís Þórarinsdóttir Skoðun Leiðin út úr PISA-lægðinni Björn Brynjúlfur Björnsson Skoðun Þeir vörðu forræðið frá Brussel — og skildu valdið eftir á Alþingi Sigurður Sigurðsson Skoðun Sniðgöngum öll Ragnhildur Hólmgeirsdóttir,Hólmfríður Jónsdóttir,Daníel Þór Bjarnason,Oddný Björg Rafnsdóttir,Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir,Þorbjörg Ída Ívarsdóttir Skoðun Börnin eru ekki þau sem hafa brugðist, það er námsumhverfið sem hefur breyst Inga Henriksen Skoðun Hallalaus fjárlög – en á kostnað hverra? Rósa Björk Brynjólfsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Alvöru eða sérhæfðir kennarar Svava Björg Mörk skrifar Skoðun Er í alvöru engin þörf á að laga Ísland? Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Sniðgöngum öll Ragnhildur Hólmgeirsdóttir,Hólmfríður Jónsdóttir,Daníel Þór Bjarnason,Oddný Björg Rafnsdóttir,Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir,Þorbjörg Ída Ívarsdóttir skrifar Skoðun Getum við plís lagt niður Fjölmiðlanefnd Daníel Hjörvar Guðmundsson skrifar Skoðun Gulur september – styðjum hvert annað Soffía Magnúsdóttir skrifar Skoðun Hatur í garð gyðinga Árni Már Jensson skrifar Skoðun Samtal getur bjargað lífi Alma D. Möller skrifar Skoðun Erum við Íslendingar hópheimskir? Ragnar Thorarensen skrifar Skoðun 200 milljarðar – og við getum gert betur Pétur Óskarsson skrifar Skoðun Hallalaus fjárlög – en á kostnað hverra? Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Leiðin út úr PISA-lægðinni Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Gæfan sem við tökum ekki eftir Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Opið bréf til Landssamtaka lífeyrissjóða Kjartan Björgvinsson skrifar Skoðun Ef börnin eru ekki vandamálið, hvað er þá að? Birgir Hrafn Birgisson skrifar Skoðun Gulur september, bylting fíflanna Jóna Hlíf Halldórsdóttir skrifar Skoðun Kominn tími til að tengja Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Orðaval mótar líðan okkar og upplifun Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Snúum vörn í sókn Bjarni Fritzson,Hafrún Kristjánsdóttir,Magnea Gná Jóhannsdóttir,Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar Skoðun Takk Inga Sæland Jónína Björk Óskarsdóttir skrifar Skoðun Niðurskurður í borginni - mannvirðing? Skúli Helgason skrifar Skoðun Stjórnvöld þurfa að tala skýrar um ETS Hrafnhildur Bragadóttir skrifar Skoðun Þeir vörðu forræðið frá Brussel — og skildu valdið eftir á Alþingi Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Að virða niðurstöðu sem manni líkar ekki Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Börnin eru ekki þau sem hafa brugðist, það er námsumhverfið sem hefur breyst Inga Henriksen skrifar Skoðun Bætir tækni í kennslustofunni nám? Anna Laufey Stefánsdóttir skrifar Skoðun Gervigreindin alls staðar Gauti Kristmannsson skrifar Skoðun Helmingsafsláttur af mennskunni Arndís Þórarinsdóttir skrifar Skoðun Hvað borga ferðamenn fyrir nýtingu náttúru og innviða? Jóhannes Þór Skúlason skrifar Skoðun Fjölmiðlakreppan: Lýðræðishalli en ekki bara rekstrarvandi Stefán Jón Hafstein skrifar Skoðun The EU’s reduced attractiveness for prosperous countries Carl Baudenbacher skrifar Sjá meira