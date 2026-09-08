Skoðun

Fjár­festum í heilsu – Al­þjóð­legur dagur sjúkra­þjálfunar

Gunnlaugur Már Briem skrifar

Á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar, sem haldinn er 8. september ár hvert, er ástæða til að staldra við og spyrja hvernig heilbrigðiskerfi við viljum byggja upp.

Er kerfið okkar í stakk búið til að veita fullnægjandi þjónustu þegar fólk veikist skyndilega, en jafnframt að sinna forvarnarhlutverki sínu með því að tryggja aðgengi áður en vandi og einkenni verða hamlandi fyrir getu fólks og þátttöku?

Sjúkraþjálfun er ein af grunnstoðum heilbrigðiskerfisins, og eru sjúkraþjálfarar ein fjölmennasta starfsstétt landsins á sviði endurhæfingar og gegna þar lykilhlutverki við að efla færni, sjálfstæði og lífsgæði fólks.

Áherslur alþjóðlega dagsins nú 2026 beinast að hjarta- og æðasjúkdómum, heilablóðföllum og langvinnum sjúkdómum. Þetta eru meðal stærstu lýðheilsuáskorana samtímans og kalla á heilbrigðiskerfi sem grípur fyrr inn í, styður við forvarnir og tryggir gott aðgengi að þjónustu, fræðslu og sértækri þjálfun fyrir fólk á öllum stigum.

Þegar fólk fær rétta þjónustu á réttum tíma má draga verulega úr veikindafjarvistum, færniskerðingu, óþarfa þjáningu og þörf fyrir dýrari úrræði síðar. Þetta á ekki síst við þegar um er að ræða langvinna sjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma og afleiðingar heilablóðfalla, þar sem markviss sjúkraþjálfun skiptir sköpum fyrir bata, virkni og lífsgæði.

Þess vegna þarf að tryggja öflugt aðgengi að sjúkraþjálfun á öllum stigum heilbrigðiskerfisins , allt frá forvörnum og snemmtækri íhlutun til meðferðar, endurhæfingar og langtímastuðnings fyrir fólk með langvinna sjúkdóma.

Kostnaður má ekki verða til þess að fólk fresti meðferð eða leiti sér ekki aðstoðar. Þegar það gerist greiðir samfélagið hærra verð síðar með versnandi heilsu, minni virkni, auknum veikindafjarvistum og meiri þrýstingi á heilbrigðiskerfið.

Á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar eru skilaboðin okkar skýr: Ef við viljum heilbrigðiskerfi sem stenst álag framtíðarinnar verðum við að fjárfesta markvisst í þjónustu sem heldur fólki virku, dregur úr sjúkdómsbyrði og bætir lífsgæði.

Við eigum ekki að bíða þar til vandinn verður meiri. Við eigum að fjárfesta í heilsu – núna.

Til hamingju með daginn sjúkraþjálfarar

Höfundur er formaður Félags sjúkraþjálfara

Heilbrigðismál

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