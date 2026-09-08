Á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar, sem haldinn er 8. september ár hvert, er ástæða til að staldra við og spyrja hvernig heilbrigðiskerfi við viljum byggja upp.
Er kerfið okkar í stakk búið til að veita fullnægjandi þjónustu þegar fólk veikist skyndilega, en jafnframt að sinna forvarnarhlutverki sínu með því að tryggja aðgengi áður en vandi og einkenni verða hamlandi fyrir getu fólks og þátttöku?
Sjúkraþjálfun er ein af grunnstoðum heilbrigðiskerfisins, og eru sjúkraþjálfarar ein fjölmennasta starfsstétt landsins á sviði endurhæfingar og gegna þar lykilhlutverki við að efla færni, sjálfstæði og lífsgæði fólks.
Áherslur alþjóðlega dagsins nú 2026 beinast að hjarta- og æðasjúkdómum, heilablóðföllum og langvinnum sjúkdómum. Þetta eru meðal stærstu lýðheilsuáskorana samtímans og kalla á heilbrigðiskerfi sem grípur fyrr inn í, styður við forvarnir og tryggir gott aðgengi að þjónustu, fræðslu og sértækri þjálfun fyrir fólk á öllum stigum.
Þegar fólk fær rétta þjónustu á réttum tíma má draga verulega úr veikindafjarvistum, færniskerðingu, óþarfa þjáningu og þörf fyrir dýrari úrræði síðar. Þetta á ekki síst við þegar um er að ræða langvinna sjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma og afleiðingar heilablóðfalla, þar sem markviss sjúkraþjálfun skiptir sköpum fyrir bata, virkni og lífsgæði.
Þess vegna þarf að tryggja öflugt aðgengi að sjúkraþjálfun á öllum stigum heilbrigðiskerfisins , allt frá forvörnum og snemmtækri íhlutun til meðferðar, endurhæfingar og langtímastuðnings fyrir fólk með langvinna sjúkdóma.
Kostnaður má ekki verða til þess að fólk fresti meðferð eða leiti sér ekki aðstoðar. Þegar það gerist greiðir samfélagið hærra verð síðar með versnandi heilsu, minni virkni, auknum veikindafjarvistum og meiri þrýstingi á heilbrigðiskerfið.
Á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar eru skilaboðin okkar skýr: Ef við viljum heilbrigðiskerfi sem stenst álag framtíðarinnar verðum við að fjárfesta markvisst í þjónustu sem heldur fólki virku, dregur úr sjúkdómsbyrði og bætir lífsgæði.
Við eigum ekki að bíða þar til vandinn verður meiri. Við eigum að fjárfesta í heilsu – núna.
Til hamingju með daginn sjúkraþjálfarar
Höfundur er formaður Félags sjúkraþjálfara
Karl Thoroddsen skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Gunnlaugur Már Briem skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Indriði Þröstur Gunnlaugsson skrifar
Kristján Logason skrifar
Alfa Dröfn Jóhannsdóttir skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Auður Soffíu Björgvinsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Íris Erlingsdóttir skrifar
Rannveig Grétarsdóttir skrifar
Þorsteinn Narfason skrifar
Gunnar Hersveinn skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Jón Sigurgeirsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Steindór J. Erlingsson skrifar
Olga Björt Þórðardóttir skrifar
Örvar Marteinsson skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Rósa María Hjörvar skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Eggert Gunnarsson skrifar
Ingólfur Shahin skrifar
Kristín Ólafsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar