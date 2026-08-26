Er betra að flytja inn lambalærið frá Írlandi, kjúklinginn frá Póllandi og eggin frá Hollandi?
Er betra að fá skyrið og mjólkurvörurnar frá Þýskalandi?
Er betra að treysta því að aðrar þjóðir sjái okkur fyrir matvælum ef alvarlegt ástand skapast?
Er betra að færa öðrum vald yfir mikilvægum auðlindum okkar sem við ráðum sjálf yfir í dag og reyna síðan að semja um undanþágur til að halda hluta af því sem nú þegar er okkar?
Er betra að tengjast enn frekar evrópskum orkumarkaði, með þeirri hættu að orkuverð hér hækki verulega, í stað þess að byggja áfram á okkar eigin orkuauðlindum?
Er betra að bíða í mörg ár eftir að verðbólga og vextir lækki, í stað þess að krefjast strax sterkrar og ábyrgrar efnahagsstjórnar hér heima?
Er betra að eiga það á hættu að kaupmáttur minnki og atvinnuleysi aukist verulega, í stað þess að skapa hér heima störf, tækifæri, verðmæti og velferð?
Er betra að greiða tugi milljarða í brúttóframlag á ári til ESB og vonast til að fá hluta af þeim til baka í formi styrkja, sem aðrir ákveða, í stað þess að setja okkar fjármuni í eigin innviði, heilbrigðiskerfi, menntakerfi og velferðarkerfi?
Er betra að framselja hluta af löggjafarvaldi okkar, framkvæmdavaldi og dómsvaldi, valdi sem forfeður okkar börðust ötullega fyrir?
Er betra að víðtæk Evrópulöggjöf, þar sem 99% þingmanna eru skipaðir frá öðrum ríkjum, verði að lögum á Íslandi, í stað þess að við höfum okkar eigin löggjafarvald?
Er betra að Evrópudómstóllinn verði æðsti dómstóll okkar í öllum málaflokkum sem undir hann heyra í stað Hæstaréttar Íslands?
Er betra að láta af frelsi okkar til að gera eigin fríverslunarsamninga við önnur ríki og láta þá mikilvægu samninga sem við höfum þegar gert víkja fyrir sameiginlegri viðskiptastefnu ESB?
Er betra að segja já við því að Ísland hefji á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og fara í dýra vegferð og aðlögun sem erfitt getur verið að bakka út úr?
Er betra fyrir börnin okkar og komandi kynslóðir að þurfa að treysta meira á aðra í stað þess að byggja á eigin styrkleikum, okkar dýrmætu auðlindum og okkar mikilvæga sjálfstæði?
Ég er búin að sjá nóg til að mynda mér skoðun og segi NEI takk.
Höfundur er frumkvöðull, fyrirtækjaeigandi og stjórnarformaður harðfiskverkunar.
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