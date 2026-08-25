Spurningin sem við þurfum að svara á laugardaginn er skýr og vel afmörkuð.
Á að hefja aðildarviðræður að nýju eða ekki. Það er kýrskýrt að um annað er ekki kosið.
JÁ þýðir að Ísland sest aftur að samningaborðinu og kannar hvaða samningsgrundvöllur er fyrir hendi og fær skýra mynd af því á hvaða forsendum hugsanleg aðild gæti komið til greina. Gangi viðræður vel enda þær með aðildarsamningi. Hann verður að staðfesta af Íslandi og aðildarþjóðum Evrópusambandsins.
Það liggur fyrir að náist samningur um aðild verður hann lagður fyrir íslensku þjóðina í sérstakri þjóðaratkvæðagreiðslu.
JÁ er því alls ekki lokaákvörðun heldur fyrsta skrefið til þess að hægt sé að taka upplýsta ákvörðun um hvort við viljum aðild að Evrópusambandinu eða ekki.
Stóra spurningin snýst um hvort við getum bætt hag okkar og varið hagsmuni betur með aðild að Evrópusambandinu. Eina færa leiðin til þess er að segja JÁ.
JÁ tryggir að næsta ákvörðun verður tekin þegar allar staðreyndir eru komnar á borðið. Það er skynsamleg röð á hlutanna þegar mikið er í húfi.
Þess vegna eigum við að segja JÁ þann 29. ágúst.
Höfundur er lögfræðingur.
Kristín Thoroddsen skrifar
Árni Páll Jónsson skrifar
Steingrímur Jónsson skrifar
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Jón Steindór Valdimarsson skrifar
Konráð S. Guðjónsson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Svavar Halldórsson skrifar
Pétur Marteinsson skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar
Fanný Gunnarsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Guðjón Þórir Sigfússon skrifar
Magnús Tumi Guðmundsson skrifar
Þórólfur Matthíasson skrifar
Bjarnheiður Hallsdóttir skrifar
Haukur Eggertsson skrifar
Margrét Högnadóttir skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Þorsteinn Bergsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Guðmundur Fertram Sigurjónsson skrifar
Lára Herborg Ólafsdóttir skrifar
Kjartan Björgvinsson skrifar
Ásgeir Daníelsson skrifar
Svavar Halldórsson skrifar
Ólöf Benediktsdóttir skrifar