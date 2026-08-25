Skoðun

Skyn­sam­leg röð hlutanna

Jón Steindór Valdimarsson skrifar

Spurningin sem við þurfum að svara á laugardaginn er skýr og vel afmörkuð.

Á að hefja aðildarviðræður að nýju eða ekki. Það er kýrskýrt að um annað er ekki kosið.

JÁ þýðir að Ísland sest aftur að samningaborðinu og kannar hvaða samningsgrundvöllur er fyrir hendi og fær skýra mynd af því á hvaða forsendum hugsanleg aðild gæti komið til greina. Gangi viðræður vel enda þær með aðildarsamningi. Hann verður að staðfesta af Íslandi og aðildarþjóðum Evrópusambandsins.

Það liggur fyrir að náist samningur um aðild verður hann lagður fyrir íslensku þjóðina í sérstakri þjóðaratkvæðagreiðslu.

JÁ er því alls ekki lokaákvörðun heldur fyrsta skrefið til þess að hægt sé að taka upplýsta ákvörðun um hvort við viljum aðild að Evrópusambandinu eða ekki.

Stóra spurningin snýst um hvort við getum bætt hag okkar og varið hagsmuni betur með aðild að Evrópusambandinu. Eina færa leiðin til þess er að segja JÁ.

JÁ tryggir að næsta ákvörðun verður tekin þegar allar staðreyndir eru komnar á borðið. Það er skynsamleg röð á hlutanna þegar mikið er í húfi.

Þess vegna eigum við að segja JÁ þann 29. ágúst.

Höfundur er lögfræðingur.

Jón Steindór Valdimars­son Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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