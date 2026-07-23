Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildarfjölda seldra íbúða en áður. Á undanförnum tólf mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 milljónum í að meðaltali um 60 prósent kaupsamninga en hlutfallið var 46 prósent árið 2022.
Þetta er meðal þess sem segir í nýrri mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.
Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð var yfir 170 milljónir króna hefur haldist nokkuð stöðugt, rúmlega fjögur prósent.
Í skýrslunni segir að um 29 prósent fullorðinna einstaklinga séu á leigumarkaði, ef marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri séu á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hin sveitarfélögin á höfðuborgarsvæðinu og á landsbyggðinni.
„Um 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði í Reykjavíkurborg á meðan hlutfallið er 26% í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur og 21% á landsbyggðinni. Að sama skapi búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, eða um 73% á landsbyggðinni og 61% í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur samanborið við 52% í Reykjavík,“ segir í samantekt.
Þá segir í skýrslunni að óverðtryggð lán með föstum vöxtum sé nú stærsti einstaki lánaflokkurinn og vægi verðtryggðra lána með föstum vöxtum hafi einnig aukist talsvert.
Þetta megi meðal annars rekja til skerts framboðs verðtryggðra lána á breytilegum vöxtum í kjölfar vaxtadómanna svokölluðu.
Skýrsluna má finna hér.