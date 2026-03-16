Rúmlega 267 þúsund hafa skilað skattframtalinu Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 16. mars 2026 12:43 Skilin eru komin upp í 74,3% á þessum tímapunkti sem er tveimur prósentum meira en á sama tíma í fyrra. samsett Rúmlega 267 þúsund manns hafa skilað skattframtalinu þetta árið en landsmenn hafa verið eilítið duglegri við skilin en í fyrra. Skatturinn heldur úti sérstakri símavakt sem fólk getur leitað til ef það er í vandræðum. Opnað var fyrir skattframtal einstaklinga vegna tekna ársins 2025 þann 27. febrúar. Helga Lilja Aðalsteinsdóttir, deildarstjóri einstaklingsdeildar hjá skattinum, segir að vel hafi gengið í ár. „Klukkan sjö í morgun höfðu rétt rúmlega 267 þúsund einstaklingar skilað, þar af skiluðu tæp átta þúsund yfir helgina og eins og venjulega þá skiluðu langflestir síðustu tvo daga innan skilafrests og voru tæplega 70 þúsund sem skiluðu á fimmtudag og föstudag í síðustu viku. Heimtur voru nokkuð góðar þetta árið." Hversu margir eiga eftir að skila? „Skilin eru komin upp í 74,3%." En hvað gerist ef einstaklingur skilar ekki framtalinu? „Það eru ekki beinlínis viðurlög en berist framtal ekki þá áætlum við skatta þeirra fyrir síðasta ár og við afgreiðum öll framtöl sem berast innan framtalsfrests og reynum eftir fremsta megni að afgreiða þau sem berast fljótlega eftir þann frest. Það er enn þá opið fyrir framtalsskil þannig að við beinum því til fólks sem eftir á að skila að gera það sem allra fyrst." Svara um 17 þúsund símtölum Ef við gefum okkur að það sé þarna einhver hluti sem er ekki bara að gleyma sér heldur er í bölvuðum vandræðum með skattframtalið og þarfnast aðstoðar. Hvert er hægt að snúa sér? „Þeir geta leitað til okkar, við veitum aðstoð áfram bæði í síma og með tölvupósti og ef þetta eru mikið þyngri eða flóknari mál þá er gott að leita til fagaðila." Hún segir að fjölmargir nýti sér aðstoð skattsins. „Við erum með sérstaka símavakt og sérstakt símanúmer sem er opið meðan á framtalsfresti stendur og erum að svara svona um það bil 17 þúsund símtölum beint í það símanúmer."