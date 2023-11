Tomlinson verður með þessu eini kvenkyns spjallþáttastjórnandinn í kvölddagskrá stóru bandarísku sjónvarpsstöðvanna.

Þættirnir, After Midnight, munu hefja göngu sína á næsta ári, strax á eftir þáttunum The Late Show með Stephen Colbert á stöðinni.

Hin 29 ára Tomlinson hefur vakið athygli að undanförnu, sérstaklega í kjölfar tveggja Netflix-þátta hennar, Quarter Life Crisis and og Look at You.

Tomlinson verður áberandi yngsti spjallþáttastjórnandinn í bandarísku sjónvarpi, en fyrir á fleti eru menn á borð við Jimmy Fallon, Seth Meyers og Jimmy Kimmel.

Tomlinson hefur einnig vaktið athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega innslög sín á TikTok, en hún komst einnig í úrslit þáttanna Last Comic Standing árið 2015.