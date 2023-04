Czasowe zamknięcie Seltún w Krýsuvík

Odwiedzane przez wielu turystów Seltún w Krýsuvík, zostanie zamknięte w maju z powodu prac budowlanych. W planie jest przebudowa platformy spacerowej, która jest jedyną bezpieczną ścieżką prowadzącą do aktywnych geotermalnie źródeł w okolicy.

Informacje o zamknięciu podano w komunikacie z miasta Hafnarfjörður.

Obszar Krýsuvík jest bardzo znanym i aktywnym geotermalnie terenem, jest także obszarem gdzie prowadzone są odwierty i dlatego ulega on zmianom. W związku z tym szlaki turystyczne muszą być regularnie poddawane konserwacji i naprawie. Drewniana kładka jest jedynym bezpiecznym szlakiem prowadzącym do źródeł, błotnych oczek i gorącego strumienia. Dlatego w czasie prowadzonych prac, teren ten zostanie całkowicie zamknięty. Budowa ma potrwać od 2 maja do 6 czerwca.

Zgodnie z nowo opublikowanym planem turystycznym dla regionu stołecznego, utrzymanie i budowa szlaków turystycznych w Krýsuvíku, jest priorytetem dla miasta Hafnarfjörður. Dalszy rozwój na tym obszarze jest uważany za ważny ze względów bezpieczeństwa i ochrony przyrody.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Turystycznego.