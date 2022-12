Ostrzegają przed możliwymi zakłóceniami lotów

Kolejne załamanie pogody może doprowadzić do ponownego zakłócenia lotów do i z lotniska w Keflaviku, które są zaplanowane na jutro i pierwszy dzień Nowego Roku. W związku z tym Isavia zachęca pasażerów do śledzenia informacji o warunkach drogowych, pogodzie i czasie lotów.

Od jutra do Nowego Roku prognozowany jest silny wiatr i duże opady śniegu. Ogłoszenie Isavii ostrzega, że ​​pogoda może wpłynąć na wszystkie loty w kraju.

Minęły około dwa tygodnie, odkąd z powodu pogody, przez parę dni ruch na lotnisku w Keflavíku był w większości sparaliżowany. Na początku ubiegłego tygodnia loty zostały przeniesione, a pasażerowie i załoga oraz pracownicy lotniska nie mogli dostać się na lotnisko z powodu zamknięcia drogi Reykjanesbraut.

W nocy o godzinie 2:00, zacznie obowiązywać żółte ostrzeżenie dla zatoki Faxaflóa. Przewidywany jest porywisty wiatr o sile 13-18 m/s i opady śniegu. Śnieżyce będą miały wpływ na widoczność oraz warunki jazdy.

Podobne ostrzeżenia są wydawane dla całej zachodniej części kraju.

Zarząd Dróg ostrzega, że ​​można spodziewać się poważnych opóźnień w ruchu, a nawet zamknięcia dróg na południu i południowym zachodzie w Nowy Rok.