Tunel Vadlaheiðar został zamknięty z powodu szkolenia

Z powodu szkolenia w zakresie wypadków drogowych i pożarów, które będzie prowadzone w tunelu Vaðlaheiðargöng, tunel zostanie zamknięty dziś dla ruchu drogowego. Ćwiczenia będą prowadzone przez pięć godzin, między godziną 10:00 a 15:00. Podczas szkolenia wykorzystany zostanie po raz pierwszy, nowy sprzęt treningowy.

W ćwiczeniu wezmą udział strażacy, którzy będą pracować po obydwu stronach tunelu. Celem jest zobaczenie, jak podczas pożaru dym wypełnia tunel oraz w jaki sposób jednostki mogą dostać się do wnętrza tunelu by uratować ludzi z wraków samochodu. Zbadane zostanie również to jak skutecznie dmuchawy w tunelu usuwają dym.

Podczas ćwiczeń zostanie wykorzystany specjalny sprzęt treningowy, w który Zarząd Dróg zainwestował w zeszłym roku. W skład wyposażenia wchodzą maszyny do dymu, palniki gazowe, światła i głośniki.

Dzięki temu sprzętowi możliwe jest zorganizowanie takiej sytuacji, która testuje straż pożarną tak, jakby to był prawdziwy pożar, choć bez żadnego skażenia i zagrożenia zdrowia zaangażowanych osób.

To pierwszy raz, kiedy sprzęt będzie testowany i używany w tunelach w Islandii. Podczas ćwiczeń tunel łączący Eyjafjörður i Fnjóskadal będzie zamknięty dla ruchu publicznego.