Największy projekt filmowy w historii Islandii

Serial True Detective będzie realizowany na Islandii. Oczekuje się, że realizacja czwartego sezonu amerykańskiego serialu, potrwa dziewięć miesięcy, a koszty produkcji wyniosą około dziewięciu miliardów ISK.

Informację taką przedstawiono w ogłoszeniu Ministerstwa Kultury i Handlu. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Minister Kultury i Handlu, przewodniczyła delegacji zorganizowanej przez Íslandstofa i Islandzkie Biuro Eksportu Muzyki, skupiającej się obecnie na filmie i muzyce. Zgodnie z zapowiedzią, celem wyjazdu była promocja Islandii jako destynacji dla twórców, przedstawienie kultury islandzkiej oraz zachęcenie do inwestycji zagranicznych w branże kreatywne na Islandii.

Wskazuje się, że jedna ze spółek zależnych Universal, HBO max, ogłosiła tego lata, że ​​serial True Detective będzie realizowany w Islandii. To największy projekt filmowy w historii kraju. Jego zasięg szacowany jest na około dziewięć miliardów ISK, a filmowanie potrwa 9 miesięcy.

„Czuję się bardzo zaangażowana, tutaj, w Los Angeles, w działania, które wdrażaliśmy w ostatnich sezonach, aby promować branże kreatywne na Islandii. Projekt True Detective, to największa zagraniczna inwestycja w dziedzinie kultury w historii Islandii. Dzięki jasnej wizji i wieloaspektowym działaniom udaje nam się uczynić nasz kraj cenionym partnerem w świecie kina. Międzynarodowe firmy filmowe są gotowe do inwestowania w większe, długoterminowe projekty niż to miało miejsce. To ogromne zwycięstwo islandzkiej kultury i gospodarki oraz potwierdzenie, że to, co robi rząd, ma znaczenie” – powiedziała minister kultury i handlu.