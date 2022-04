Poważna napaść w centrum Reykjaviku

Zeszłej nocy w centrum Reykjaviku doszło do napaści, podczas której poważnie ranny został około 20-letni mężczyzna. Napaść zgłoszono około godziny 2 w nocy i doszło do niego w klubie Prikið na ulicy Ingólfsstræti. Mężczyzna został dźgnięty nożem, w wyniku czego odniósł obrażenia zagrażające jego życiu. Rannego przetransportowano do szpitala gdzie przeszedł operację.

Ævar Pálmi Pálmason, zastępca szefa policji w stołecznej policji, mówi, że policja szybko zajęła się sprawą. Jak wynika z raportów policji, istnieje związek między rannym a dwoma oskarżonymi, którzy zostali zatrzymani przez policję w związku z atakiem.

Ævar Pálmi powiedział, że ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala gdzie przeszedł poważną operację. Obecnie stan zdrowia mężczyzny nie jest znany.

W pobliżu miejsca zdarzenia, około godziny 5 nad ranem zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o napaść. W ataku użyto noża i jest on obecnie w rękach policji.

Mężczyźni znali się i wydaje się, że w przeddzień ataku doszło między nimi do konfliktu. Wszyscy są znani policji.