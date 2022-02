Nowe islandzkie linie lotnicze planują pierwszy lot

Powstały nowe islandzkie linie lotnicze, które planują rozpocząć międzynarodowe loty z lotniska w Akureyri. Firma nazywa się NICEAIR i będzie obsługiwać rosnący rynek w okolicy, zarówno dla lokalnych pasażerów jak i zagranicznych turystów.

W ogłoszeniu nowych linii lotniczych stwierdzono, że linie nazywają się NICEAIR, co odnosi się do okręgu, z którego będą one latać, czyli z północy Islandii/ North Iceland.

Pierwsze loty zaplanowano do Wielkiej Brytanii, Danii i Hiszpanii, a sprzedaż biletów rozpocznie się w nadchodzących tygodniach.

Nowe linie lotnicze zapewniły sobie samolot Airbus A319 na 150 miejsc. Jest to samolot dalekiego zasięgu i jak podają przedstawiciele linii nadaje się do warunków w Akureyri, a przestrzeń ładunkowa jest wystarczająco dobra.

W komunikacie stwierdzono, że warunki lotów do i z Akureyri znacznie się zmieniły w ostatnich latach, a działanie firmy opiera się na dwuletnich pracach badawczych we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

„Intencją firmy jest uruchomienie regularnych, całorocznych lotów do zagranicznych destynacji z lotniska w Akureyri. Jednocześnie poprawi to warunki życia mieszkańców tego obszaru, ułatwi dostęp zagranicznych turystów na północ i wreszcie zwiększy konkurencyjność firm na tym obszarze” – mówi Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, dyrektor generalny Niceair.