Tak wysokiej inflacji nie było od 10 lat

Od miesięcy w kraju i na świecie obserwuje się rosnącą inflację. Zgodnie z danymi z Islandzkiego Biura Statystycznego, inflacja w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 5,7 procent. Tak wysokiej inflacji nie odnotowano na Islandii od marca 2012 roku.

Można zatem spodziewać się tego, że Bank Centralny podniesie swoją główną stopę procentową, która obecnie wynosi 2%. Podwyżka może nastąpić od 9 lutego.

Wskaźnik CPI (wskaźnik zmiany cen towarów i usług) wzrósł o 0,5 punktu procentowego między grudniem a styczniem. Ekspansja rynku mieszkaniowego nadal napędza inflację, gdyż pomijając komponent mieszkaniowy, inflacja w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 3,7%.

Inflacja nie była tak wysoka w Islandii od dziesięciu lat. W czerwcu 2012 roku, była ona na poziomie 5,4 proc. i spadła z 6,3 proc. które zostały zarejestrowane w marcu 2012 roku.

Od grudnia do styczna o 1,5% wzrosły koszty utrzymania mieszkania, co ma wpływ na wskaźnik o 0,25 punktu procentowego. Ceny żywności i napojów wzrosły o 1,3%, i wpływa to o 0,18% na wskaźnik. Warto zauważyć, że cena energii elektrycznej i ciepła wzrosła o 3,7%, co ma wpływ o 0,11 proc., a ceny nowych samochodów o 2,2%, co również ma wpływ na wskaźnik cen konsumpcyjnych o 0,11 proc.