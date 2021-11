Płyty winylowe wracają do łask

W czasach kiedy każdy ma dostęp do muzyki online, gdzie najnowsze utwory ulubionych artystów pojawiają się natychmiast, można by sądzić, że zainteresowanie płytami winylowymi nie będzie rosnąć. Jednak dowodem na to, że muzyka z tych nośników nadal cieszy się dużym poparciem jest fakt, że sklepy z płytami winylowymi rozwijają się całkiem dobrze.

Sklep Plötubúðin oferuje największy wybór płyt winylowych w Islandii i wśród nich znajdują się płyty używane oraz nowe wydania.

„Biznes związany ze sprzedażą płyt winylowych rozwija się już od kilku lat, a ostatnie dwa były naprawdę wybuchowe. Baza klientów jest szeroka i obejmuje wszystkie grupy wiekowe” – mówi właściciel sklepu, Haraldur Leví Gunnarsson.

​​Obecnie prawie wszyscy muzycy na Islandii wydają płyty winylowe. Haraldur uważa, że prawdopodobnie jedną z przyczyn ​​rosnącego zainteresowania płytami winylowymi jest samo doświadczenie słuchania płyty.

„Doświadczenie jest zupełnie inne. Nie ma to jak ceremonia włożenia płyty do odtwarzacza i jakość dźwięku też jest znacznie lepsza” – mówi.

Haraldur dodał, że do oferty jego sklepu, co tydzień dodawane są nowe płyty.

„Mamy ponad sto punktów dostaw na terenie całej Islandii, ale wiele osób decyduje się również na osobisty odbiór zamówienia ze sklepu.”