Władze wprowadzają rozluźnienia obostrzeń

Po dzisiejszym spotkaniu rządu, minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir ogłosiła, że od poniedziałku wprowadzone zostaną rozluźnienia w obowiązujących obecnie obostrzeniach. W związku z tym zwiększona zostanie liczba osób mogących się spotkać z 20 do 50. Więcej osób będzie mogło korzystać z basenu i fitness, poza tym 150 osób będzie mogło brać udział w imprezach kulturalnych, a w sklepach będzie mogło być jednocześnie 200 osób.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie propozycji epidemiologa Þórólfa Guðnasona. Obecne rozporządzenie, które weszło w życie o północy w środę, miało obowiązywać przez tydzień. Jest teraz jasne, że nowe wejdzie w życie trzy dni wcześniej, niż oczekiwano.

„Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, i przedłużyliśmy obostrzenia o tydzień by zobaczyć, jak rozwinie się epidemia. Sytuacja jest dobra”- powiedziała Svandís.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać przez około dwa tygodnie, do środy 26 maja.

„Mamy dobrą kontrolę nad epidemią w kraju. Oczywiście na granicy pojawiają się pewne wyzwania, ale sobie z nimi poradziliśmy. Szczepienia idą szybciej i lepiej niż planowaliśmy. Więc było to powodem do wprowadzenia zmian.”

Vísir/Vilhelm

Rekordowa liczba szczepień

Wczoraj ustanowiono rekord w liczbie osób zaszczepionych w ciągu jednego dnia. Około 12 800 osób otrzymało pierwszą szczepionkę firmy AstraZeneca. Obecnie nieco ponad jedna trzecia populacji otrzymała co najmniej jedną szczepionkę.

W tym tygodniu planowo zaszczepionych ma być około 40 000 osób, w związku z tym rząd ogłosił dzisiaj, że ograniczenia społeczne zostaną złagodzone od poniedziałku, 10 maja.

W związku z wprowadzanymi zmianami baseny, pola namiotowe i stoki narciarskie będą mogły zwiększyć liczbę gości do 75%. To samo dotyczy sal fitness, gimnastycznych, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w każdym wyznaczonym obszarze może gromadzić się nie więcej niż 50 osób.

Liczba zawodników sportowych dozwolonych na każdym wyznaczonym obszarze zostanie zwiększona do 75 z 50, to samo dotyczy artystów na scenie (podczas wydarzeń kulturalnych). Liczba miejsc siedzących dopuszczalna na wyznaczonym terenie imprezy wzrośnie ze 100 do 150.

Dłuższe godziny otwarcia restauracji i barów

Od poniedziałku restauracje i bary będą mogły przyjmować gości do godziny 22:00, a ostatni goście będą musieli opuścić lokal godzinę później, czyli o 23:00.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział wczoraj na spotkaniu informacyjnym obrony cywilnej, że większość osób wskazywała, że w grupowe infekcje, które rozprzestrzeniły się wśród społeczeństwa były zaangażowane miejsca gdzie spotykała się większa grupa osób. Przypomniał po raz kolejny, że pomimo rozluźnień należy pamiętać o tym, że wirus nadal jest wśród społeczności.

Wczoraj wirusa zdiagnozowano u pięciu osób, z czego jedna była poza kwarantanną.