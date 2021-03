Ludzie gromadzą się w miejscu erupcji

Znaczna liczba osób czekała dziś rano na otwarcie drogi prowadzącej do miejsca erupcji w Geldingardalur. Policja otworzyła obszar dla ruchu publicznego o godzinie dziewiątej rano.

Hjálmar Hallgrímsson, policjant z komisariatu w Suðurnes, mówi, że ludzie byli cierpliwi.

Chociaż od początku erupcji na szlaku turystycznym zdarzały się wypadki, dotyczy to głównie mniejszych urazów kostki lub urazów po upadku. Hjálmar zachęca tych, którzy wybierają się na spacer przez pola lawy do miejsca erupcji, aby się dobrze przygotowali. To jest najważniejsze.

Podjęto decyzję, że obszar wokół miejsca erupcji będzie otwarty od dziewiątej rano do północy wieczorem. Jednak ruch na trasie Suðurlandsvegur zostanie wstrzymany już o dziewiątej wieczorem. Takie zasady będą obowiązywały w ciągu najbliższych kilku dni, ale jak informuje policja godziny otwarcia mogą ulec zmianie, na przykład przy niekorzystnej pogodzie.

Obecnie we wszystkich częściach kraju zapowiadane jest lekkie zachmurzenie i powinno być wystarczająco słonecznie, aby się ociepliło. Temperatura w ciągu dnia prawdopodobnie będzie wynosić od dwóch do sześciu stopni. Na dziś przewiduje się łagodną pogodę, która może sprzyjać wędrówce do wulkanu.