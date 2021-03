Długa kolejka do wulkanu

Prowadząca do miejsca erupcji droga Suðurstrandarvegur podobnie jak szlak turystyczny prowadzący do Geldingadalur, zostały dziś otwarte przez policję o godzinie 10 rano.

Tak zdecydowano podczas spotkania z policją w Suðurnes, które odbyło się dziś rano. W komunikacie podano, że pogoda na tym obszarze nadal jest trudna, wieje ​​wiatr z północy i trasa prowadząca do miejsca erupcji jest miejscami bardzo oblodzona.

„Osobom, które planują dziś udać się na miejsce erupcji, zdecydowanie radzimy, aby dobrze się przygotowali i mieli ze sobą kolce na buty” - czytamy w komunikacie.

Zainteresowanie wulkanem wśród mieszkańców Islandii jest bardzo duże. Vísir/Vilhelm

Ratownicy będą zabezpieczać miejsce.

Gunnar Schram z policji w Suðurnes mówił w rozmowie z agencją informacyjną, że ratownicy i oddziały ratownicze od rana będą zabezpieczać okolicę.

Mówi, że obecnie sytuacja jest dobra.

„Zaczęliśmy wczoraj korzystać z parkingu między Ísólfsskáli a Festarfjall i to się bardzo dobrze sprawdziło. Szacujemy, że na tym parkingu zmieściliśmy od 600 do 700 samochodów. Parking wypełniał się w miarę upływu dnia, ponieważ pogoda była dobra i ludzie się rozproszyli. Chociaż nie znam dokładnej liczby osób, które wczoraj odwiedziły miejsce erupcji, to na pewno było ich około kilku tysięcy. Po tym jak parkingi zostały zapełnione, zamknęliśmy Suðurstrandarvegur i kierowaliśmy ruchem w okolicy. Liczyliśmy ile osób przyjechało i wyjechało, tak jak to robi się w sklepach, w przypadku Covid-19. Wykorzystaliśmy ten sam system i poszło całkiem nieźle”.

Gunnar mówi, że na spotkaniu, które odbyło się dziś rano, zadecydowano o ponownym otwarciu trasy i miejsca erupcji o godzinie 10. Mówi, że na dwóch wykorzystywanych szlakach turystycznych występują oblodzenia.

„Szczególnie na zejściach ze wzgórz. Moim zdaniem ludzie powinni korzystać z kolców lub raków na butach. Ci, którzy się tam wybierają powinni włożyć kolce do plecaka i przygotować się na oblodzenia na zboczach. Dzisiaj wieje wiatr z północy o pogoda może być nieciekawa. Ale to nie powinno powstrzymać dobrze wyposażonych ludzi przed wędrówką w to miejsce”- mówi Gunnar.

Vísir/Vilhelm

Erupcja bez większych zmian

Salóme Jórunn Bernharðsdóttir z islandzkiego biura meteorologicznego powiedziała dzisiejszego ranka w rozmowie z Vísir, że ​​erupcja w Geldingadalur nadal utrzymuje się na podobnym poziomie i zeszłej nocy w miejscach erupcji zarejestrowano niewielkie zmiany.

Prognoza zanieczyszczeniem gazem na ten dzień jest całkiem dobra, ponieważ chmura będzie niesiona na południe od miejsc erupcji.